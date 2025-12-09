Vox rechaza darle un "cheque en blanco" a Azcón y el Gobierno accede a una segunda reunión: "Va a ser o sí, o no"

Después de la cita con el PAR y Teruel Existe, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, se reunía con el portavoz parlamentario de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, quien fuera su vicepresidente hasta el verano de 2024 y de quien depende enteramente para poder sacar adelante las cuentas o el techo de gasto. El órdago del PSOE, que le plantea al Gobierno de Aragón sacar adelante el techo de gasto y negociar las cuentas para evitar depender de Vox, no ha surtido efecto en el Pignatelli, que sigue la hoja de ruta que ya tenía marcada.

Las malas relaciones entre PP y Vox han ido tensando la cuerda y dificultando cualquier tipo de acuerdo previo, con la incógnica de cuál iba a ser la respuesta de Vox a la llamada del PP para sacar adelante el Presupuesto de 2026 o convocar elecciones anticipadas en Aragón por primera vez en la democracia. Después de una reunión de una hora y media, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro ha confirmado que habrá una "segunda reunión" con Vox a finales de semana, el jueves o el viernes, para tomar una decisión definitiva. "Será o sí, o no", ha dejado claro Bermúdez de Castro.

La ultraderecha, de momento, no ve factible el acuerdo. "No le vamos a dar un cheque en blanco", ha reiterado Nolasco en la rueda de prensa posterior a la reunión con Azcón, que se ha alargado durante hora y media, la más extensa de las celebradas en la jornada de este martes con los hipotéticos socios del PP. El portavoz parlamentario de Vox ha reconocido que "la distancia es lejana" entre ambas formaciones y que el encuentro con el presidente no ha servido ni para alejar ni para acercar posturas. "Estamos igual", ha dicho.

Nolasco ha centrado su discurso en comparar la situación en Aragón y la Comunidad Valenciana, donde los populares sí llegaron a un pacto con Vox para hacer presidente de la Generalitat a Juan Francisco Pérez Llorca. Nolasco le ha trasladado un dosier al presidente con las mismas peticiones que incluía el pacto a la valenciana, más control migratorio, rechazo a la Agenda 2030 y recortar subvenciones a organizaciones como Cruz Roja que trabajan en la acogida de migrantes. "Si lo que el presidente Azcón quiere es un cheque ennnlaco, no lo va a tener", ha subrayado Nolasco, que tampoco ha dejado claro si están dispuestos a renunciar a algunas de sus líneas rojas para negociar o hacer avanzar la negociación de los presupuestos.

Sí que le ha reclamado el líder de la ultradercha conocer "el proyecto completo de presupuestos, los más de 7.000 folios". "Lo que vimos el otro día fue un Power point con unas líneas generales, pero no los presupuestos, y por tanto no se pueden estudiar las cuentas autonómicas ni adoptar decisoines responsables sin conocer los gastos plurianuales", ha defendido.

Además, ha propuesto realizar reuniones consejería por consejería, establecer un calendario de citas, pero no ha confirmado que el presidente haya accedido a ello. "No proponemos nada que no haya firmado el PP a escasos km de aquí", ha zanjado.