Vuelve la calefacción al Pedro Cerbuna de Zaragoza tras más de un mes: "Con ese frío era imposible estudiar"

El frío ha dado un respiro a Zaragoza este puente de la Constitución. Este fin de semana, los termómetros de la capital aragonesa han llegado a rozar los 20 grados después de varias semanas en los que apenas alcanzaban los 10º. Y bien conocedores de ese frío han sido los residentes del Colegio Mayor Pedro Cerbuna, que el viernes pasado denunciaban estar sin calefacción en la cuarta planta desde mediados de octubre. Ahora, después de haber contactado con varios vicerrectorados y con los exámenes del primer cuatrimestre a la vuelta de la esquina, cuentan que la situación parece haberse solventado «parcialmente» y celebran que «muchas habitaciones ya tienen calefacción».

Entre las residentes del Cerbuna está Marta Orta, una estudiante de la Universidad de Zaragozaque detalla que el problema principal estaba en el último piso del edificio. La joven explica que, hasta antes del puente de la Constitución, los radiadores de la misma no funcionaban, y aunque su habitación está en otra planta, los de la cuarta compartían que «el frío era insoportable». «La gente nos contaba que dormía con dos o tres mantas. Incluso hubo un chico que nos dijo que se puso malo y que durante varios días durmió con el chaquetón», expresa.

Esta «inaceptable» situación llevó a que la semana pasada los estudiantes enviaran una reclamación al propio colegio mayor, al Vicerrectorado de Infraestructuras, al Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y al Defensor Universitario. Pero el resultado no fue exitoso, desliza Marta, que comenta que nadie respondió a las quejas remitidas por correo electrónico. «El miércoles estaba en el edificio el vicerrector de Estudiantes (Miguel Ángel Barberán) y le enseñamos que no funcionaba ningún radiador. Nos dijo que se reuniría con el de Infraestructuras (Rafael Pagán Tomás)», explica.

Marta recuerda que hace más de un mes que el sistema estaba en activo pero sin funcionar. «A mitad de octubre dijeron que iban a encender la calefacción y que si había algún radiador que no funcionaba avisáramos. Vinieron varias veces a purgar, pero nada», expone.

La joven comparte que, hasta el viernes, la única solución propuesta por la institución había sido subir la temperatura de la calefacción central. «Ese aumento hizo que el sistema se averiara. El viernes por la noche salía agua al suelo del hall y hubo más habitaciones que se quedaron sin calefacción», expone.

Servicio Especial

Marta explica que «los técnicos de emergencia acudieron a la residencia» y arreglaron gran parte de las averías, algo que este lunes por la tarde han podido ratificar después de haber pasado, tanto ella como la gran mayoría de residentes, el puente en sus casas.

Celebran también que el problema esté «parcialmente solucionado» porque están en la recta final del primer cuatrimestre y, aunque el frío lo han sufrido sobre todo quienes duermen en la última planta, los problemas con la temperatura son extensibles al resto del edificio. «Es calefacción central y en la planta de abajo hace mucho calor y en la de arriba mucho frío», sostiene, y lo ejemplifica: «Yo voy a la biblioteca y estoy bien, pero hay gente que estudia en su habitación y con esa temperatura era imposible».

Los residentes recordaban este viernes que pagan cerca de 800 euros mensuales por vivir en el Cerbuna y que, por tanto, se debe garantizar «un nivel mínimo de habitabilidad». Desde la Universidad de Zaragoza aseguran que han trabajado en solucionar el problema lo antes posible y que lo siguen haciendo en las posibles averías de calefacción que queden pendientes.