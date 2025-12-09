Zaragoza toma la delantera en la electrónica de potencia: un investigador logra 2 millones de euros para desarrollar su proyecto

El investigador Héctor Sarnago, del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza, liderará el proyecto Speed dentro del prestigioso programa europeo ERC Consolidator Grant con el que se busca lograr un salto tecnológico sin precedentes y llevar la electrónica de potencia —la tecnología que gestiona el 70% de toda la energía eléctrica mundial— a un nuevo régimen de funcionamiento de 100 a 500 veces más rápido que el actual.

Speed desarrollará la primera generación de electrónica de potencia sub-nanosegundo, capaz de realizar transiciones eléctricas en picosegundos, dos órdenes de magnitud más rápido que las últimas tecnologías comerciales. Según las estimaciones del proyecto, la adopción de estas tecnologías podría generar ahorros energéticos de 16,78 TWh (teravatios hora) anuales en la UE, equivalentes a 4.797 millones de euros y 3,4 millones de toneladas menos de CO2.

El proyecto de Héctor Sarnago es uno de los 349 seleccionados por Europa con 728 millones para el desarrollo de iniciativas disrruptivas en la convocatoria ERC Consolidator Grant 2025, que cerró el 14 de enero de 2025, con un total de 3.121 propuestas recibidas, lo que representa un aumento del 35% respecto al año anterior y un 46% más que en 2023.

El proyecto Speed permitirá a Europa situarse en la vanguardia mundial de la electrónica de potencia, un sector clave para la transición energética, el vehículo eléctrico, la industria 4.0 y la computación de altas prestaciones. Con un presupuesto de dos millones de euros y un equipo que incluye dos postdocs, tres doctorandos y un técnico especializado, el proyecto se desarrollará durante cinco años en el I3A. El avance “marca el inicio de una nueva generación de conversión energética, más rápida, más eficiente y más sostenible. Una revolución tecnológica nacida en Aragón que aspira a transformar cómo el mundo consume y gestiona la energía eléctrica”, apunta Héctor Sarnago.

El investigador está especializado en electrónica de potencia, una tecnología clave para el desarrollo del vehículo eléctrico, la eficiencia energética y aplicaciones en el ámbito de la salud. Forma parte del Grupo de Electrónica de Potencia y Microelectrónica (GEPM), desde donde colabora activamente con empresas internacionales en proyectos de innovación tecnológica. A lo largo de su carrera ha participado en más de 60 patentes, muchas de ellas fruto de colaboraciones con grandes compañías del sector industrial. En 2024 recibió el “Premio Ramón y Cajal” del Gobierno de Aragón a la transferencia de tecnología.