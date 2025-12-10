AJE Zaragoza cierra el año celebrando la Gala de su 35 Aniversario

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza (AJE Zaragoza) ha celebrado este miércoles por la tarde la Gala de su 35º Aniversario, un encuentro muy especial que, en esta edición, ha adoptado un formato musical para ofrecer una experiencia única, dinámica y creativa a todos los asistentes. La gala ha reunido a emprendedores, instituciones y empresas para conmemorar más de tres décadas impulsando el tejido empresarial joven en la provincia y acompañando a los jóvenes empresarios de la comunidad.

El acto ha tenido lugar en el Salón de Actos del WTCZ, donde centenares de empresarios, instituciones, agentes económicos y amigos han disfrutado de una puesta en escena innovadora que ha combinado interpretación, música y narración para recorrer la historia de la asociación bajo el título, AJE El Musical, “La historia interminable”. Este formato musical ha permitido repasar, de manera emotiva y entretenida, con la participación de los propios socios sobre el escenario, los hitos más relevantes de AJE Zaragoza desde su fundación en 1990, destacando los valores que han impulsado su crecimiento durante estos 35 años.

También ha contado con un par de momentos en los que se ha aprovechado para reconocer públicamente el apoyo de instituciones (Marca AJE) y personas (PersonAJEs) sin las que esta evolución no habría sido posible.

Un momento entrañable de la Gala ha sido también la Mesa de Presidentes: “Los guardianes de la historia” en la que todos los expresidentes de AJE Zaragoza que continúan unidos con la asociación, han compartido con Noemí Ruiz-Toledo Armesilla, directora gerente de casi todos ellos, anécdotas y emociones. En la misma, han participado por orden cronológico: Antonio Rébola (presidente de 2005 a 2008), Alejandro Calle (presidente de 2013 a 2015), Toño Becerril (presidente de 2015 a 2017), Pedro Lozano (Presidente de 2017 a 2020) y Silvia Plaza (presidenta de 2020 a 2024).

Luis Martín, Presidente de AJE Zaragoza ha declarado: “Este musical no ha sido un espectáculo: ha sido un acto de justicia histórica con 35 años de empresarios jóvenes que han empujado Aragón hacia adelante.” Añadiendo “Cuando asumimos crear esta Gala del 35º Aniversario sabíamos que no queríamos hacer otra gala más. Queríamos crear algo que realmente representara lo que somos: una comunidad de empresarios creativa, valiente y capaz de convertir una idea imposible en un proyecto real”.

“Las empresas son el escudo social de este país. Porque crean empleo real, oportunidades reales y progreso real. Sin empresas fuertes, ningún territorio avanza. Y precisamente por eso, quiero deciros algo con toda claridad: este Ayuntamiento va a estar a vuestro lado. No con discursos, sino con hechos; bajando impuestos para que emprender no sea un lujo, sino una posibilidad, simplificando trámites, con licencias exprés y declaraciones responsables que acorten tiempos y reduzcan burocracia, impulsando la conciliación, porque emprender con familia es un desafío.

Y por eso hemos puesto en marcha el cheque familia, para ayudar a quienes impulsan su negocio mientras cuidan de los suyos, y aplicando la inteligencia artificial en la administración, para que cada procedimiento sea más rápido, más transparente y más eficiente. Todo esto tiene un objetivo claro: que emprender en Zaragoza no sea un vía crucis, sino un trampolín”, ha concluido Natalia Chueca, Alcaldesa de Zaragoza.

Esta Gala ha reforzado el papel de AJE Zaragoza como punto de encuentro y apoyo para los jóvenes empresarios, fomentando la creación de sinergias, el aprendizaje continuo y el impulso de iniciativas orientadas al crecimiento empresarial local, regional y nacional. El evento ha contado con la presencia de socios de AJE Zaragoza, representantes institucionales públicos y privados y amigos de la asociación. La jornada ha concluido con la tradicional Cena de Invierno AJE Zaragoza, que puso el broche final a esta Gala del 35º Aniversario.