Alegría critica que "Azcón ha mordido la mano tendida" del PSOE para los Presupuestos de Aragón
La secretaria general de los socialistas asegura el apoyo parlamentario de su partido al techo de gasto y abre la puerta a votar a favor de las cuentas autonómicas si llegan a las Cortes
Pilar Alegría, secretaria general del PSOE Aragón, ha censurado que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, "ha mordido la mano tendida" de los socialistas para sacar adelante las cuentas de la comunidad. Tras la reunión de este miércoles en el despacho de Azcón, Alegría ha insistido en que el PSOE aprobará el techo de gasto del Gobierno de Aragón, si llega a las Cortes, y no ha cerrado la puerta a aprobar el Presupuesto cuando cumpla el trámite parlamentario.
La también ministra de Educación ha entregado un nuevo documento a Azcón en el que recoge cuatro compromisos para la negociación de estas cuentas. Primero, el compromiso del PSOE a "aprobar en el Parlamento el techo de gasto que presente el Gobierno de Aragón". Los socialistas ofrecen la creación de una comisión técnica de negociación, el trabajo en ese foro "en aras del diálogo sobre las medidas que puedan ser acordadas por ambas fuerzas" y que en los primeros meses de 2026 se aborde "el trámite legislativo del proyecto de Presupuestos y su aprobación".
