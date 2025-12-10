Aragón Agiliza, el nuevo plan del Gobierno de Aragón para reducir la burocracia con IA y nuevos programas

El Consejo de Gobierno ha aprobado Aragón Agiliza, el plan de impulso y agilización de la Administración de Aragón. Este plan responde al compromiso de agilización administrativa que formuló el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en su discurso de investidura, y que se incluyó en el plan de Gobierno aprobado para esta XI Legislatura.

Según ha detallado la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, tras la reunión del Consejo de Gobierno, con la aprobación de este plan, el Gobierno de Aragón da un "paso firme hacia un aligeramiento de la organización de la administración y una agilización de su funcionamiento".

El Plan Aragón Agiliza prevé el establecimiento, con rango legal, de una serie de principios y reglas generales que actualicen las vigentes leyes de simplificación, así como más de 250 medidas específicas, tanto normativas como de gestión.

Las medidas de gestión, de carácter técnico-administrativo, buscan "mejorar las prácticas administrativas, acelerar la tramitación de expedientes, fomentar la transformación digital, impulsar la cultura organizativa del cambio y mejorar la experiencia de las personas usuarias, ya sean ciudadanos o empresas".

Inteligencia Artificial

Como novedad destacada, y en línea también de los compromisos expresados por Azcón, el plan incorpora la introducción progresiva de técnicas de Inteligencia Artificial aplicadas a la gestión administrativa, para dotarla de mayor eficiencia y agilidad. Así, se prevé automatizar tareas repetitivas, mejorar la capacidad de anticipación y personalización de servicios, y reforzar la toma de decisiones basada en datos. La IA podrá llegar hasta a 200 procedimientos administrativos.

Todas estas medidas son fruto de la participación de más de 200 empleados públicos que han aportado su experiencia y especialización, que han elaborado el plan en colaboración con una consultoría externa en la fase de diagnóstico inicial. También a través de grupos de trabajo sectoriales para la realización de propuestas de medidas y soluciones, en áreas como la atención al ciudadano, servicios administrativos, contratación, patrimonio, gestión económica y subvenciones.

Con este plan, que supondrá la inversión de 32 millones de euros, Vaquero ha ensalzado las cifras de ahorro de tiempos y de reducción de la burocracia. Según sus cálculos, con este plan se estima en un 33% la reducción de plazo medio de tramitación de procedimientos, y un 40% de reducción de documentación por expediente. Para ello, se alcanzará el 98% de digitalización de procedimientos, que permitirá un 40% de ahorro del tiempo que dedica el personal a tareas repetitivas.

Este plan Aragón Agiliza se concreta en un Proyecto de Ley de Agilización administrativa al servicio del ciudadano; medidas dirigidas a mejorar los canales de comunicación con la ciudadanía; la agilización de trámites en la gestión de las ayudas y subvenciones; la actuación para acelerar la tramitación de procedimientos de contratación pública o la gestión del patrimonio público; así como la digitalización y automatización de los servicios administrativos.