El Balneario de Panticosa eleva su oferta este invierno con novedades en restauración, bienestar y una Navidad inolvidable

El Balneario de Panticosa inaugura la temporada de invierno 2025–2026 con una propuesta renovada que refuerza su compromiso con la calidad, el bienestar y la excelencia en el servicio. El Gran Hotel presenta este año una nueva carta de aperitivos y menús après-ski, disponibles durante todo el horario de apertura del bar, así como una experiencia de descanso mejorada gracias al nuevo set de cortesía con café e infusiones en todas las habitaciones, la incorporación de edredones nórdicos con fundas de algodón de 300 hilos y otras mejoras pensadas para ofrecer una estancia aún más confortable.

La oferta gastronómica del complejo, liderada por el chef ejecutivo Rubén Pertusa, se amplía con la carta de temporada del Restaurante La Brasserie, que inaugura además una terraza exterior y se consolida como uno de los espacios culinarios más atractivos del Balneario. En el ámbito del bienestar, las Termas de Tiberio reabren su gimnasio, un espacio de más de 500 metros cuadrados completamente renovado y equipado, que pasa a complementar la reconocida oferta de salud del complejo.

De cara a las fiestas navideñas, el Balneario de Panticosa volverá a convertirse en un destino imprescindible para familias y amantes de la montaña. Entre las citas más esperadas destacan la llegada de Papá Noel el 24 de diciembre, la visita del Paje Real el 4 de enero y la de Su Majestad el Rey Melchor el día 5, además del brunch de Año Nuevo, que se ofrecerá con horario ampliado tanto en el Gran Hotel como en el Hotel Continental el 1 de enero.

Estas son solo algunas de las novedades previstas para esta temporada. Con estas incorporaciones, el Balneario de Panticosa afronta la temporada de invierno con una propuesta reforzada que combina hospitalidad, gastronomía, bienestar y tradición en un enclave único del Pirineo aragonés.