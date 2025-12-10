Cerrado el preacuerdo del ere en una auxiliar de Adient en Alagón: los despidos bajan a 40 y habrá posibilidad de traslado a otra empresa

Logística Jit Aragón, filial de Sesé y empresa auxiliar de la empresa de automoción Adient en Alagón, y el comité de empresa acaban de cerrar un preacuerdo para el expediente de regulación de empleo que planteaba la compañía y que, en principio, iba a suponer el despido de 60 trabajadores. Ambas partes han solventado sus diferencias tras más de cuatro horas de reunión en el Servicio de Mediación (SAMA) y, como hito principal, han dejado el número final de afectados por el ere en 40, 20 menos de los propuestos inicialmente por la empresa.

Ahora, los trabajadores de la empresa podrán presentarse al ere de forma voluntaria con indemnizaciones de 30 días por año trabajado y un máximo de 21 mensualidades. Este era también uno de los puntos de la discordia, que llevó incluso a los sindicatos a dar por "bloqueada" la negociación la pasada semana, ya que la filial de Sesé ofrecía un máximo de 12 mensualidades y el comité exigía elevar las mensualidades a 24 debido a la antigüedad de muchos de los empleados.

Del mismo modo, Sesé también pondrá en marcha un plan de acompañamiento social, ofreciendo a sus empleados el traslado a otra de las empresas del grupo, concretamente a TCM, otra filial que realiza servicios logísticos para Inditex en Plaza relacionados con el aeropuerto. Dicho traslado en el puesto de trabajo irá acompañado de un pago de 5.000 euros, en una práctica que el grupo ya ejecutó en el ere de Trans Sesé, otra de sus filiales, cuando se cerró el canje de 20 empleados de una compañía a otra.

Este ere que plantea Logística Jit Aragón viene provocado por el efecto arrastre del expediente de Adient, en el que se pactó que los trabajadores que finalmente no serían despedidos, una cifra que bajó de los 178 que proponía la compañía (una de las principales auxiliares del sector de la automoción aragonés) a 106, llevarían a cabo procesos internos en la planta de Aragón. Algo que repercutía directamente en esta filial de Sesé, una subcontrata de Adient que se encarga del transporte logístico dentro de esa misma fábrica.

Eran dos labores, por tanto, incompatibles debido a ese proceso de internalización de Adient en su planta de Alagón, ya que Logística Jit Aragón se dedica a tareas muy similares a las que ahora realizarán esos empleados que se salvaron del despido en la última negociación, pues hubo más de 70 puestos de diferencia entre aquella propuesta inicial de Adient y el acuerdo final.