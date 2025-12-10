Una empresa aragonesa de venta de carne de jabalí: "Llevamos años pagando la psicosis de la peste porcina; me recuerda a las vacas locas"

"Llevamos años pagando la psicosis de la peste porcina en Europa". Con la misma crudeza que la carne de jabalí que vende, Paco Layus, fundador de la empresa oscense Pirenaica de Carnes de Caza y Gestión, define la situación del sector tras los casos de peste porcina africana detectados en la provincia de Barcelona. Una situación que, afirma, le recuerda "a la de las vacas locas" y que, si traspasa las fronteras aragonesas, implicaría más daños para un negocio que lleva más de una década en marcha y que, según cuenta su propietario, lleva ya tiempo afectado por los focos que han ido apareciendo en otros países europeos.

Y es que, tal y como detalla Layus, la venta de este producto es más bien "residual" en España y encuentra sus clientes habituales en Italia, Alemania y países del centro de Europa como Austria. Su función es simple. La empresa oscense recibe la carne de caza de cerdos silvestres de distintos puntos de Aragón y la trata para después darle salida. De media, Pirenaica de Carnes de Caza y Gestión exporta miles de canales al año. Es decir, jabalís que han sido abatidos llegan a sus instalaciones, en el polígono Monzú de Huesca, donde son despiezados y vendidos.

Con todo, esos casos previos de la peste porcina africana en Europa (España llevaba casi tres décadas sin detectarlos) ya anticiparon la situación que ahora podría agravarse para el negocio. No tanto por el volumen de negocio (como ya se ha citado, las exportaciones dentro del país son escasas en comparación a los principales clientes) sino por la imagen, esa "psicosis" a la que Layus se refiere.

"No deja de ser un inconveniente", matiza el oscense, quien llama a seguir subrayando que esta enfermedad porcina "no afecta a los humanos ni al consumo de la carne". En estos momentos, el único foco se encuentra en la provincia de Barcelona y solo ha afectado a varios jabalís, sin llegar por a ninguna explotación porcina.

Pero esta relación indirecta con la peste porcina africana no es la única que guarda la empresa oscense, que está siendo la encargada de recepcionar la carne de los cazadores para después permitir a la DGA que tome muestras. Conviene recordar que, gracias al último decreto aprobado la pasada semana por la consejería que dirige Javier Rincón, se ha habilitado una línea de subvenciones con 30 euros por jabalí abatido para el coto correspondiente, mientras que las empresas que hacen de intermediadoras, como Pirenaica de Carnes, obtienen 25 por esta labor.

El pasado fin de semana, la federación estima que se cazaron unos 3.000. El mecanismo también es simple. "Los cazadores siguen, como hasta ahora, haciéndonos llegar la carne y nosotros se la facilitamos al Gobierno de Aragón para que tomen una muestra", reseña Layus, quien aprovecha para "reivindicar la figura del cazador". "Hay que acabar con esa moda que los considera apestados", sentencia, antes de concluir "agradeciendo la labor" del Ejecutivo autonómico.