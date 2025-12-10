Frente común para blindar el sector porcino: organizaciones de Huesca y Lérida ponen en marcha un grupo de trabajo

Organizaciones políticas, sociales, sindicales y profesionales del Altoaragón y Lérida han acordado crear un grupo de trabajo conjunto para coordinar información y respuestas ante el brote de Peste Porcina Africana detectado en Cataluña.

Se trata de un espacio de cooperación que nace para reforzar la prevención y proteger el empleo y el tejido productivo de ambos territorios, y que se ha acordado en el marco de una reunión celebrada en la localidad oscense de Binéfar con la participación de Izquierda Unida del Altoaragón, Cambiar Monzón, Cambiar Binéfar, Comuns de Lleida, CCOO Huesca Oriental, ganaderos, técnicos veterinarios y representantes de la industria cárnica.

El grupo nace con vocación de permanencia para agilizar el intercambio de información, realizar un seguimiento conjunto y coordinar respuestas ante cualquier eventualidad. Según el coordinador de IU del Altoaragón, Vicente Guerrero, este espacio de cooperación nace consciente de que "la prevención solo funciona si se construye entre territorios". "La PPA no entiende de fronteras y, si queremos proteger nuestro empleo y nuestro tejido productivo, la respuesta debe ser compartida, rápida y coordinada", ha defendido.

Las organizaciones abogan por el rigor técnico y cooperación institucional para garantizar la viabilidad del sector porcino, un pilar económico en Aragón y en las comarcas limítrofes de Lérida que, ha señalado Guerrero, "sostiene miles de empleos directos e indirectos, que vertebra comarcas enteras y que ya está sufriendo las primeras incertidumbres del mercado", y por ello se necesita "información clara, recursos suficientes y la implicación real de todas las administraciones”.

El sector cuenta con más de 4.000 explotaciones en Aragón, cerca de 15 millones de cabezas y más de 20.000 empleos directos e indirectos, y ha registrado en las últimas semanas descensos de precios y un aumento de la incertidumbre.

En este contexto, los asistentes al acto han remarcado que la prioridad debe ser cortar cualquier cadena de contagio mediante una respuesta coordinada y con información clara para ganaderos y trabajadores, así como valorar herramientas de protección laboral si fueran necesarias.