El Gobierno de Aragón cree que el PSOE "no es de fiar" y decidirá entre aprobar los Presupuestos con Vox o ir a elecciones

El Gobierno de Aragón que lidera Jorge Azcón no pactará los Presupuestos de la comunidad para 2026 con el PSOE. La DGA "no se fía" de los socialistas ni de las propuestas presentadas este miércoles, en el cierre de la ronda de contactos del presidente aragonés con el resto de fuerzas parlamentarias. La comunidad queda pendiente del pacto con Vox, con el que Azcón se vuelve a juntar al final de semana, o irá directo a unas elecciones adelantadas, la hipótesis con más fuerza y que parece fijarse en la segunda semana del mes de febrero.

"La reunión de hoy ha sido la más impostada que he visto nunca", ha aseverado Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda y portavoz de la DGA durante esta ronda de contactos. Para el popular, Pilar Alegría, líder del PSOE Aragón, es "la alumna más aventajada de Sánchez" y forma parte de "la trayectoria de este Gobierno y de este PSOE que se tiene claro que no son de fiar". "No tienen confianza ni credibilidad", ha insistido Bermúdez de Castro, que ha aseverado que "la mano tendida del PSOE está podrida", por lo que "no se puede aceptar en ningún caso".

El consejero de Hacienda ha cerrado así la opción a nuevas conversaciones, ni convocadas "ni en diferido", para sacar adelante los Presupuestos. El PP de Azcón solo repetirá con Vox, "al final de la semana", pero sin concretar todavía cuándo. Bermúdez de Castro ha recordado que ese segundo encuentro será "a sí o no", por lo que el rechazo de Vox o del PP, la opción más factible, abocará a la comunidad a un adelanto electoral nunca visto antes en la comunidad. La opción de mediados de febrero, con el domingo 8 o el domingo 15 como principales candidatos en las quinielas, coge fuerza. En el Pignatelli, sin embargo, son cautelosos con esta opción e insisten en que Azcón es la única persona facultada para convocar ese adelanto electoral.

Pese a las pocas facilidades que el PP ha puesto al hipotético pacto con el PSOE, Bermúdez de Castro ha asegurado que no ha tenido "una visión" este miércoles que le haya hecho cambiar su perspectiva y endurecer el discurso hacia los socialistas. "He pensado que estábamos en Inocente, inocente, porque no podían estar de acuerdo en todo el Presupuesto menos en cuatro cosas", ha ironizado el consejero de Hacienda, que ha recordado que "durante dos años el PSOE ha criticado duramente la forma de hacer política" del Gobierno que lidera Jorge Azcón.

"La reunión de hoy es falsa absolutamente y no creemos que el PSOE pretenda apoyar nada, solo alargar el tema", ha analizado Bermúdez de Castro, que ha criticado las propuestas presentadas por los socialistas y ha atacado a Alegría por su presencia en el Consejo de Ministros: "Tiene la desgracia de ser la portavoz de Sánchez y es una más del clan de Sánchez".

Propuestas del PSOE y "pavor" a unas elecciones