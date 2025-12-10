El Gobierno de Aragón invierte más de 8 millones en escuelas infantiles y atención temprana en el medio rural

El Gobierno de Aragón va a invertir este curso más de 7,2 millones de euros para garantizar una educación de calidad de 0 a 3 años en el medio rural aragonés. El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la suscripción de 152 convenios entre el Departamento de Educación, Cultura y Deporte y otras tantas entidades locales para financiar el personal de 157 escuelas repartidas por todo el territorio aragonés.

Con esta medida, el Ejecutivo autonómico refuerza su compromiso de garantizar una educación de calidad de 0 a 3 años en todo el territorio, especialmente en el medio rural, donde este servicio se convierte en un factor básico de equidad y en una herramienta clave para la conciliación de la vida familiar, personal y laboral.

La colaboración institucional para crear una red suficiente de escuelas municipales de educación infantil en zonas rurales se inició en 2002 y se ha mantenido de forma continuada hasta la actualidad. Gracias a estos convenios, se financia el coste del personal docente —maestros y técnicos de educación infantil— que atiende las unidades abiertas en cada municipio, asegurando que la oferta educativa llegue a todos los rincones de Aragón.

Con esta inversión, el Departamento de Educación contribuye a una mejor vertebración social y territorial de la Comunidad Autónoma, al tiempo que responde a la necesidad de las familias de contar con servicios educativos que faciliten la conciliación y la escolarización temprana.

Además, se enmarca en la estrategia de avanzar hacia la gratuidad total del primer ciclo de educación infantil, con la previsión en septiembre de universalizar este servicio para la franja de edad de 2 a 3 años.

En esta ocasión, se firmarán 152 convenios, que suponen la financiación de 157 escuelas. En el caso de Ejea de los Caballeros, la escuela infantil cuenta con gestión unificada y unidades abiertas en distintos núcleos de población (Pinsoro, Bardenas y Santa Anastasia).

Por ello, se ha financiado una unidad adicional destinada a tareas de refuerzo, coordinación y dirección, lo que permite que técnicos de educación infantil atiendan las aulas en los núcleos dispersos. Asimismo, en Cuarte de Huerva y Utebo se financian varias escuelas perfectamente definidas.

Además, el Gobierno de Aragón ha aprobado la modificación de los porcentajes de gasto plurianual para garantizar la prórroga del concierto social de atención temprana y prevención de la discapacidad en el medio rural-comarcal durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, con una inversión total de 1.226.927,66 euros.

Esta actuación, impulsada por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), permitirá reforzar el servicio mediante la prórroga de equipos itinerantes en las tres provincias aragonesas, con el objetivo de mejorar la atención a niños y niñas en situación de vulnerabilidad y prevenir la discapacidad desde las primeras etapas.

La red de recursos de Atención Temprana en Aragón atiende, con datos actualizados en octubre de 2025, a más de 2.800 niños en edades comprendidas entre los 0 y los 6 años y que tienen algún tipo de discapacidad o bien presentan algún trastorno del desarrollo que, tratado a tiempo, puede corregirse o paliarse. De los 2.862 menores atendidos a nivel autonómico, 370 residen en la provincia de Huesca, 171 en la de Teruel y 2.321 en la de Zaragoza.

El concierto social, financiado en un 60% con fondos propios del Gobierno de Aragón y en un 40% con el Fondo Social Europeo Plus (Programa FSE+ Aragón 2021-2027), se formalizó en 2023 y contempla prórrogas anuales hasta 2029. La ampliación responde a la creciente demanda y a la necesidad de garantizar la igualdad de acceso a estos servicios en entornos rurales.

En Zaragoza se prorrogan tres equipos itinerantes, en Huesca, uno, y en Teruel, otro.