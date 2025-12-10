El Gobierno de Aragón sigue sin aprobar el techo de gasto y no lo llevará a las Cortes sin apoyos: "No vamos a dilatar el tiempo"
La reunión del Consejo de Gobierno de este miércoles no ha dejado novedades en la tramitación de las cuentas, que sigue en un impás mientras se produce la ronda de contactos con los grupos parlamentarios
El Gobierno de Aragón sigue sin haber aprobado el techo de gasto en el Consejo de Gobierno que ha celebrado este miércoles. Así lo ha confirmado la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, que ha concretado que, mientras se mantenga el desarrollo de la ronda de contactos con los grupos, y hasta que el PP sepa si cuenta con los apoyos, no se iniciará ningún tipo de tramitación.
"El techo de gasto se llevará a las Cortes si hay apoyos parlamentarios. Si no, no", ha declarado taxativamente Vaquero, que ha asegurado que el Gobierno aragonés no va a participar "de maniobras dilatorias que le pudieran interesar a algún partido". Así, el Ejecutivo de Jorge Azcón se saltaría por segundo año consecutivo su obligación de presentar el techo de gasto y el proyecto de presupuestos en Aragón, incumpliendo en dos de los tres años que lleva en el Pignatelli, y a pesar de los avisos emitidos en este sentido por instituciones como el Justicia de Aragón o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
La vicepresidenta Vaquero ha asegurado que esta actuación supone ser "coherentes", y no recorrer "un camino que no tiene destino".
Asimismo, ha recordado las palabras del presidente Azcón desde hace unas pocas semanas, cuando confirmó, por fin, que si no tenía presupuestos, convocaría elecciones.
"No haremos como Pedro Sánchez, que sigue en Moncloa ejercicio tras ejercicio y sin presupuestos", ha recalcado Vaquero, que ha evitado valorar el cambio de postura del presidente aragonés, que el pasado verano aseguró que tramitaría los presupuestos en las Cortes, al contrario de lo que ocurrió el ejercicio pasado. "Azcón ha dicho que si no hay presupuestos, habrá elecciones", ha incidido la vicepresidenta.
- Este es el pequeño y 'montañoso' barrio de Zaragoza del que nadie quiere marcharse
- El líder del PP mejor valorado está en Aragón y supera a Ayuso...pero es un gran desconocido
- El Gobierno de Aragón resucita la Ciudad Inteligente del Deporte de Zaragoza prometida por Natalia Chueca
- ¿Adiós a los bares de toda la vida? Los motivos que propiciaron el cambio del modelo de negocio en la hostelería
- La ‘gran Zaragoza’ supera la frontera simbólica de los 800.000 habitantes
- Adiós a uno de los mejores 'brunch' de Zaragoza: Nati Natillas baja la persiana
- El Gobierno autoriza la licitación de la variante de Jaca: se construirá un nuevo tramo de autovía que conectará la A-21 y la A-23
- Una de las pistas de esquí más difíciles de España está en Aragón: una leyenda para los esquiadores con sus 40 grados de inclinación