El Gobierno de España sacará al mercado más de 700 viviendas de alquiler asequible en Aragón a partir de 2026

Más de 700 viviendas de alquiler asequible permanente con un precio limitado al 30% de la renta media de Aragón. Sobre esta base partirá en la comunidad aragonesa Casa 47, la nueva entidad estatal de vivienda y suelo en la que se ha transformado el antiguo Sepes y cuya creación fue ratificada este pasado martes por el Consejo de Ministros, tras ser anunciada a finales de la pasada semana por la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez. La cifra aragonesa, esos 700 pisos, no será definitiva, ya que Casa 47 también incorporará suelos residenciales, en su mayoría, de la Sareb, aunque también de otros ministerios como Interior, Defensa o Hacienda.

Tanto a nivel nacional como autonómico, el banco malo será el principal proveedor de activos para la nueva empresa pública de vivienda, que captará más de 45.000 viviendas en España y 2.400 suelos residenciales con capacidad para otras 55.000. Su valor total, 5.900 millones de euros. En el caso aragonés, la Sareb transferirá 498 pisos y un paquete de parcelas residenciales, aunque la capacidad habitacional de estas últimas todavía no está delimitada.

Fuentes del Ministerio de Vivienda consultadas por este diario se limitan a aclarar que están trabajando en la "territorialización" de esos 2.400 solares, de los cuales una porción están en Aragón. Por provincias, Zaragoza concentra la mayor parte de las viviendas que serán transferidas, 477; Huesca tiene 20, más de la mitad en Monzón (11) y cinco en la ciudad oscense; y Teruel solo tiene una, en la propia capital. La ciudad de Zaragoza y su área metropolitana acaparan, a su vez, la práctica totalidad de los pisos zaragozanos que gestionará Casa 47, sobre todo Zaragoza (311), seguida de Cuarte (48) y Utebo (34) y algunas excepciones como Calatayud, donde se contabilizan 13 inmuebles.

En cualquier caso, las cifras de la Sareb tampoco son definitivas, ya que desde el banco malo, cuyo fin de actividad está programado para 2027 (momento en el que entrará en liquidación), subrayan que siguen embargando pisos a algunos promotores y también están inmersos en otras operaciones de venta de los que ya tienen. Así las cosas, la previsión es que esas cerca de 500 viviendas crezcan con el tiempo.

A ellas hay que sumar las 204 que caben en los dos solares penitenciarios que hasta ahora gestionaba el Siepse (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, dependiente del Ministerio del Interior) y que también impulsará Casa 47: las 140 de la calle Ramón y Cajal de Huesca, donde antes estaba la antigua cárcel provincial, y las 64 de la plaza del Laurel en el zaragozano barrio de Torrero.

Cifras ampliables

Por tanto, los 702 hogares de alquiler asequible que impulsará el Gobierno de Pedro Sánchez en Aragón tan solo serán el punto de partida, ya que el nacimiento de Casa 47 viene acompañado de una oferta pública de compra de 100 millones de euros para seguir incrementando el parque público estatal, y la idea es invertir 13.000 millones de euros en la próxima década. Una de las novedades de la nueva entidad es que todas estas viviendas mantendrán para siempre su condición de "asequibles".

Sus contratos podrán tener una duración de 75 años, con 14 años iniciales y prórrogas automáticas de siete años sujetas al cumplimiento de "una mayoría de las condiciones de acceso". Una de ellas, cobrar entre 2 y 7,5 veces el IPREM, indicador que ahora está situado en 600 euros mensuales. La intención del Ministerio de Vivienda es habilitar un portal online en 2026 para consultar las promociones disponibles, conocer los requisitos para acceder a ellas y formalizar las solicitudes de acceso de una forma simplificada.