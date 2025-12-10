Los médicos de Aragón se concentran ante la consejería de Sanidad en el segundo día de huelga: "Sin dormir, sin parar, un error puede matar"

Continúa la huelga de médicos en Aragón. La segunda jornada de estos paros, que tienen doble intención -a nivel estatal, rechazar el borrador del Estatuto Marco y, a nivel autonómico, exigir a la administración que se mejoren las condiciones-, ha arrancado con una concentración ante las puertas de la consejería de Sanidad, en Zaragoza. "Derechos labores, como todos los mortales", han clamado al unísono los facultativos, que levantaban pancartas con mensajes como el siguiente: "Sin dormir, sin parar, un error puede matar".

Entre los médicos concentrados este miércoles, y que por tanto estaban secundando la huelga, había desde jóvenes mir hasta profesionales con años de experiencia a sus espaldas. Y también estudiantes como Adrián Torres. "Estoy en 6º de Medicina. En seis meses formaré parte del colectivo de médicos y realmente me gustaría, en un futuro, que el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España nos trate como nosotros queremos tratar a nuestros pacientes el día de mañana", ha sostenido el estudiante refiriéndose con ello a las "descuidadas" condiciones laborales y económicas de los facultativos que, según han denunciado en ocasiones anteriores, les impiden desempeñar su trabajo como debieran.

"Una sanidad que cuida no solo a sus médicos, sino a todo el personal general, es una sanidad que vela por el futuro de sus pacientes y por la salud de todos los ciudadanos", ha afirmado el joven.

A sus espaldas, decenas de facultativos que vestían sus batas blancas y que, armados con silbatos, alzaban sus voces y sus pancartas. "Hora cotizada, hora trabajada", rezaban algunas de ellas, utilizadas por los médicos para reivindicar que las horas extraordinarias no computen como tiempo trabajado. Y más clamores: "Es explotación, no es vocación".

Los facultativos volverán a concentrarse ante la consejería de Sanidad este jueves, y la huegla está convocada hasta el viernes 12 de diciembre.