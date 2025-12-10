Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así es el nuevo portal del Gobierno de Aragón: más ordenado, intuitivo y disponible incluso en zonas con baja cobertura

El nuevo aragon.es supone una actualización tecnológica integral y un rediseño orientado a simplificar la interacción con la administración

La directora general de Administración Electrónica y Aplicaciones Corporativas del Gobierno de Aragón, María Ángeles Rincón.

La directora general de Administración Electrónica y Aplicaciones Corporativas del Gobierno de Aragón, María Ángeles Rincón. / GOBIERNO DE ARAGÓN

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Gobierno de Aragón ha presentado este miércoles el nuevo portal institucional https://www.aragon.es/ , cuya inversión ha sido de 230.000 euros. Se trata de un espacio completamente renovado tras dos años de trabajo en los que han participado personal funcionario, diseñadores, desarrolladores, documentalistas y especialistas en accesibilidad de la Dirección General de Administración Electrónica y Aplicaciones Corporativas, a través de SDA (Servicios Digitales de Aragón).

El nuevo aragon.es supone una actualización tecnológica integral y un rediseño orientado a simplificar la interacción con la administración. Para ello, se han reorganizado los contenidos, modernizado las plantillas, incorporado la tecnología de Google en el buscador y mejorado la coherencia visual y funcional de todo el sitio.

El proyecto descansa sobre cuatro pilares: poner a las personas en el centro, con un diseño pensado y testeado con usuarios reales; claridad estructural, que facilita una navegación más intuitiva; excelencia tecnológica, con una base sólida, eficiente y actualizada e impacto medible, que permitirá evaluar mejoras y orientar decisiones futuras.

Una de las grandes novedades ha sido la unificación de la Sede Electrónica y el portal institucional. Con lo que se consolida así la información, los servicios y los trámites en una misma estructura que facilita a la ciudadanía, empresas y entidades encontrar lo que necesitan en un único espacio, evitando duplicidades y mejorando la navegación.

Además, el portal ha sido optimizado para dispositivos móviles mediante un diseño mobile first basado en el sistema de diseño DESY del Gobierno de Aragón, y preparado para funcionar incluso en zonas con baja cobertura. Un 36% de los usuarios entran en la web desde el móvil.

La nueva arquitectura incorpora micrositios, estructuras de páginas que permiten una navegación más profunda sin perder la orientación y que permite mostrar contenidos más complejos y con necesidades específicas sin que la ciudadanía se desoriente. Ya están disponibles 57 micrositios, entre ellos los dedicados a la Administración Tributaria o la Red Natural de Aragón.

Otra novedad destacada es el apartado de momentos vitales, que agrupa información, servicios y trámites según situaciones concretas de la vida: buscar empleo, cuidar a una persona dependiente, afrontar trámites esenciales tras un nacimiento, etc.

La revisión profunda de la arquitectura de contenidos ha permitido pasar de 427 a 297 categorías, una reducción del 30% que mejora la claridad, la accesibilidad y el tiempo necesario para encontrar información. El rediseño incorpora contrastes adecuados, textos alternativos para imágenes, compatibilidad total con lectores de pantalla y botones accesibles. Todo ello conforme a los estándares WCAG 2.2 y UNE-EN 301549, garantizando un portal más inclusivo para todas las personas.

Casi 11 millones de visitas en 2024

En 2024, el portal recibió casi 11 millones de visitas, cerca de 4 millones de usuarios únicos, 7.850 páginas de contenido y 1.336 trámites publicados. La renovación ha supuesto 15.000 horas de trabajo durante 24 meses (12 de diseño y 12 de desarrollo), con 32 sesiones de trabajo de diseño y 20 de analítica de datos, siempre con las personas usuarias como referencia.

El nuevo aragon.es avanza hacia la integración progresiva de otros portales institucionales. Ya se han incorporado los de Transparencia y Elecciones, y está prevista la integración de otros del ámbito educativo, creando así un punto único de acceso más seguro, coherente y eficiente.

La plataforma se basa en infraestructura común Liferay, que reduce costes y refuerza la seguridad. El Gobierno de Aragón destaca que un portal público “nunca está terminado”. Este rediseño constituye una base sólida para evolucionar, incorporar nuevas funcionalidades, integrar más servicios y mantener una escucha activa a las personas usuarias, que han aportado más de 3.600 valoraciones en el último año

TEMAS

