Pilar Alegría asistirá por sorpresa a la ronda de contactos con el presidente Azcón

La secretaria general del PSOE Aragón y ministra portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, asistirá esta tarde a la ronda de contactos convocada por el presidente aragonés, Jorge Azcón, con la intención de aprobar los Presupuestos de 2026 para la comunidad autónoma.

Aunque inicialmente estaba prevista la participación en esta cita solo del portavoz parlamentario socialista, Fernando Sabés, ya que la llamada del presidente se circunscribía al ámbito parlamentario, finalmente, a primera hora de este miércoles y en contra de lo que se trasladó ayer desde el partido, el propio Sabés ha confirmado la presencia de Alegría en la reunión en su condición de presidenta del grupo parlamentario del PSOE en las Cortes de Aragón.

Lo ha hecho en una entrevista en la Cadena SER Aragón, donde ha asegurado que la presencia de la ministra refuerza la "seriedad" de su mano tendida y de su propuesta para aprobar el techo de gasto y debatir sobre el presupuesto con el PP.

El presidente del Gobierno de Aragón ha reaccionado a la noticia a través de sus redes sociales, aprovechando la ocasión para recordarle a la líder del PSOE los casos de corrupción y machismo que rodean al partido.

Así, en un mensaje en el que ha compartido la imagen de la polémica comida de la ministra Alegría con Paco Salazar, acusado de abuso sexual por sus compañeras de partido, Azcón ha dicho que "será un placer detallarle que la lucha contra la violencia machista es una prioridad para mi Gobierno, con el objetivo de que casos como el de su amigo Francisco Salazar no queden impunes". "Ni los de Koldo, Ábalos, Antonio Navarro, José Tomé, Tito Berni…", ha zanjado el presidente.

Azcón ha vuelto a mostrar el rechazo del Ejecutivo aragonés a la propuesta de diálogo lanzada por el PSOE, que la vicepresidenta Mar Vaquero calificó de "incoherente" y de "pánico al adelanto electoral" el ofrecimiento de Alegría.