Podemos anima a Azcón a llevar los Presupuestos a las Cortes: "Dependen la Sanidad y la Educación de todos los aragoneses"

Pocas sorpresas en la reunión entre el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el portavoz de Podemos en las Cortes, Andoni Corrales. El podemista ha animado al jefe del Ejecutivo autonómico a llevar los Presupuestos a las Cortes de Aragón, para iniciar su tramitación. Corrales ha recordado que de la aprobación de las cuentas "dependen la Sanidad o la Educación de todos los aragoneses".

Algo más de una hora de encuentro en el despacho presidencial para unas declaraciones ante los medios de un par de minutos. "Los Presupuestos de Aragón son algo serio y no un powerpoint que se ponga en una pantalla", ha censurado Corrales, que ha recordado a Azcón que las cuentas "no se aprueban en el Pignatelli y sí en las Cortes". Por eso, el podemista ha instado a Azcón a "cumplir la ley y registrar los Presupuestos".

El portavoz morado en las Cortes de Aragón ha insistido en que las cuentas son "un documento de 7.078 páginas, como fue el del año pasado" y ha calificado de "una cosa serie" la aprobación o no de los Presupuestos: "De ellos dependen la Sanidad o la Educación de todos los aragoneses".

Corrales ha criticado que Azcón, con las reuniones con la oposición y la convocatoria electoral en el aire, hace "partidismo y mirá por su interés personal, no por el de todos los aragoneses". El único diputado de la formación morada ha argumentado que el Gobierno de Aragón "está a tiempo de llevar los Presupuestos a las Cortes", lugar en el que se deberá tomar la decisión oportuna: "Cada uno que tome lo que tenga que tomar".