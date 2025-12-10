Así serán los centros de datos que la multinacional de Florentino Pérez levantará en La Puebla de Alfindén

La multinacional ACS, propiedad del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ya cuenta las semanas para comenzar la construcción de su campus de centros de datos en La Puebla de Alfindén, junto a Zaragoza. El grupo se ha aliado con la compañía energética Benbros, de los hermanos Benjeuma, para llevar a cabo una inversión superior a los 1.200 millones de euros y que promete generar entre 1.245 y 1.980 empleos directos e indirectos durante la fase de construcción y otros 540 durante la fase de operación y mantenimiento.

Una construcción que, si se cumplen los plazos previstos, comenzará a partir del segundo semestre del próximo 2026 con las obras de urbanización de la parcela, que supera las 25,5 hectáreas en un suelo que está calificado como industrial y que no precisa de recalificación alguna. Los centros de datos se ubicarán en 19,2 hectáreas y las más de seis restantes a la ejecución de nuevos viales. Antes de que las máquinas lleguen deberán ir cumpliéndose una serie dehitos, como las expropiaciones forzosas y la aprobación definitiva del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA).

Así las cosas, con los plazos que manejan ACS y Benbros, los dos edificios que albergarán los centros de datos comenzarían a levantarse a principios de 2027. El primero, con una potencia de 40 megavatios (cuatro módulos de 10 MW), estaría plenamente operativo mediado 2029; el segundo, de 60MW (seis módulos), un año después. Ambos suman los 100 MW que tiene asegurados el centro de datos (la potencia eléctrica total es de 150 MW).

Aunque el proyecto comandado por la multinacional de Florentino Pérez deja abierta la puerta a una ampliación de otros 150 MW adicionales (100 MW más de potencia total) que elevaría la inversión a 2.500 millones de euros y que ya está solicitada a Red Eléctrica, que aún no ha respondido. Por comparar, la región cloud de Microsoft, con tres campus en La Muela, Villamayor y Zaragoza, aspira a tener 900 MW de potencia; Forestalia y su proyecto Búfalo quieren llegar a 1.000 MW; y Amazon Web Services a más de 1.600 MW.

Además de todas estas obras, también se acometerán dos subestaciones eléctricas; una línea eléctrica subterránea de 13,4 kilómetros para nutrir de energía el centro de datos, que podría consumir más de 1.300 gigavatios hora, una séptima parte de lo que demanda todo Aragón; u otra línea subterránea, esta de fibra óptica, de idéntica longitud, entre otras acometidas.

En cuanto al consumo de agua, la previsión es que gaste menos caudal que otros centros de datos ya que "no requiere de un consumo permanente", contando con un sistema de climatización cerrado. El primer año sería el que más abarcaría, 4.588 metros cúbicos, y a partir del segundo la cifra se quedaría en 3.532 metros cúbicos anuales.

La inversión

Respecto a la inversión toal, el presupuesto de ejecución está cifrado en más de 1.090 millones de euros, a los que hay que sumar los 144 millones de "huella fiscal" que se calcula que dejará en el territorio. El proyecto está comandado por ACS al 75%, Benbros tiene el 21,25% y hay dos accionistas minoritarios: el fondo inversor Lazarus Capital, con un 2,5%, y la empresa Iberian Fields Inversiones, con un 1,25% y especializada en fincas rústicas y energías renovables, otra pata, esta última, importante en el proyecto, que contará con placas junto al campus que permitirán una parte de autoconsumo.

Además de esta parcela que ACS va a desarrollar en La Puebla de Alfindén, el grupo comandado por Florentino Pérez también promueve, esta vez en solitario, otro centro de datos en el PTR, donde adquirió a la Sareb una triple pastilla de 18 hectáreas, similar en tamaño. Al igual que otros proyectos como el de Blackstone en Calatorao o el de Samca en Luceni, el data center de ACS y Benbros en La Puebla ofrecerá sus servicios a terceros.