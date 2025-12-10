Estos son los sectores con los salarios más elevados en Aragón

Los sectores de ingeniería, logística y, en general, perfiles directivos de servicios profesionales se mantienen como los mejor pagados en Aragón, con diversas posiciones con un sueldo bruto anual que supera los 90.000 euros, según el Informe de Tendencias Salariales 2026 publicado por Randstad Research, el centro de estudios de Randstad, la consultora de talento líder en España y en el mundo.

Se trata en general se actividades que se han beneficiado en los últimos años del auge de la llamada Industria 4.0 y la crisis de la cadena de suministro, que han disparado los salarios de los sectores ligados a la economía física y su digitalización. En el conjunto de actividades económicas, el aumento salarial medio se situará alrededor del 5%, según las estimaciones de Randstad Research.

En el caso concreto del sector de la ingeniería algunas posiciones claves presentan sueldos de más de 90.000 euros brutos anuales, como es el caso del director de operaciones industrial o el director de producción, siempre en perfiles con más de seis años de experiencia y en empresas de tamaño grande. En logística, el director comercial es uno de los empleos mejor remuneradores, con cerca de 100.000 euros brutos anuales en aquellos perfiles con elevada experiencia. Finalmente, en servicios profesionales, el director financiero o de márketing pueden alcanzar una remuneración de 90.000 euros brutos al año o más en Aragón.

El director industrial de producción, la posición mejor remunerada

El campo de la ingeniería se beneficiará de aumentos salariales por encima de la media general en 2026, según se desprende del Informe Tendencias Salariales 2026 de Randstad Research. En Aragón, en este campo, una de las posiciones mejor remuneradas es la de 1 director industrial de producción, con una horquilla para los perfiles de más experiencia de entre 68.000 y 104.000 euros brutos anuales, dependiendo de la provincia y la dimensión de la empresa.

Solo el director industrial supera esta cantidad, pudiendo alcanzar los 120.000 euros brutos al año. Otras posiciones destacadas en este campo son la de director de operaciones (con una horquilla de entre 66.000 y 98.000 euros en los perfiles con más experiencia), director comercial (68.000-98.000 euros) o jefe de proyecto (55.000-90.000 euros).

En Logística, el director comercial alcanza los 100.000 euros

El sector de la logística será uno de los que se beneficiarán de un aumento salarial más elevado el año que viene. De hecho, los empleados del sector logístico han disfrutado de sueldos por encima de la media y en los últimos años han tenido actualizaciones anuales destacadas.

Así, en Aragón, para un perfil con más de seis años en una empresa, el director comercial cuenta con un sueldo de entre 78.000 y 102.000 euros brutos; el director de supply chain, con uno de entre 74.000 y 102.000 euros; el responsable de operaciones, con uno de entre 59.000 y 93.000 euros, y el jefe de almacén, con uno de entre 42.00 y 52.000 euros.

Otros sectores

El sector retail es otro con unos salarios que en general se sitúan por encima de la media, aunque los aumentos previstos para el año que viene se sitúan en línea con la media general. Como en otras muchas actividades, el director comercial es uno de los perfiles con una remuneración más elevada, con una horquilla para aquellos profesionales con más experiencia de entre 59.000 a 97.000 euros brutos anuales.

También disfrutan de suelos elevados el director de márketing, con una horquilla de entre 76.000 euros a 88.000 euros; el director de compras, con entre 68.000 y 83.000 euros, y el retail manager, con entre 57.000 y 68.000 euros, para aquellos perfiles con una mayor experiencia en el mercado laboral aragonés.

El sector de salud también se beneficiará el año que viene de aumentos salariales por encima de la media, según se desprende del Informe de Tendencias Salariales 2026 de Randstad Research. El déficit de empleados de la sanidad explica esta alza de la que disfrutarán sus profesionales en 2026.

Entre las posiciones mejor pagadas se encuentra la de director de hospital y director médico, que pueden alcanzar los 146.000 euros brutos anuales en aquellos perfiles de mayor experiencia. Un médico y una enfermera con experiencia supera los 49.000 euros anuales y los 39.000 euros anuales brutos, respectivamente.

Los empleados del sector de IT & Telecom también será de los que verán aumentado de manera más importante su sueldo para 2026, según las estimaciones de Randstad Research. Así, un CIO o director IT con una experiencia de más de seis años puede llegar a alcanzar los 127.000 euros brutos anuales en Aragón y, por lo tanto, es una de las posiciones mejor remuneradas en las empresas.

Otras posiciones destacadas actualmente son la de manager IT de Seguridad en la que los perfiles con más experiencia superan los 70.000 euros o los comerciales, que se sitúan en una horquilla de entre 62.000 y 78.000 euros brutos al año. Los desarrolladores (incluye ERP, CRM, PHL, PL, SQL y otros lenguajes) se mueven en una horquilla de entre 63.000 y 78.000 euros brutos anuales en aquellos perfiles con mayor experiencia.