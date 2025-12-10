Urgencias de tarde en Zaragoza: gran afluencia de pacientes en el Inocencio Jiménez en plena oleada de gripe

El nuevo modelo de urgencias de tarde en la ciudad de Zaragoza, que se puso en marcha el pasado 1 de diciembre, está funcionando a pleno pulmón. Tanto que, en plena epidemia de gripe en la comunidad, hay algunos centros de especialidades de la capital que ya se están viendo desbordados por la cantidad de pacientes que reciben y que tienen que esperar para ser atendidos.

Una imagen vale más que mil palabras y esta ha tenido lugar este miércoles en el centro Inocencio Jiménez, en la avenida Navarra. Allí, numerosos pacientes aguardaban a ser atendidos a eso de las 18.00 horas e incluso, algunos de ellos, lo hacían sentados en el suelo. Lo cierto es que había alguna silla disponible, aunque no muchas porque la presencia de personas era elevaba en el hall del centro, frente al mostrador de citaciones.

"He venido a las 17.30 porque tengo un catarro muy fuerte, en mi centro de salud (Bombarda) no me dan hasta la próxima semana y necesito medicación. Ya llevo varios días así", señala a este diario un paciente, que asegura que la mayoría de la gente que estaba esperando lo hacía por procesos respiratorios. "Casi todos estábamos con mascarilla, se escuchaban muchas toses", añade.

Pacientes aguardan sentados en el suelo a ser atendidos, este miércoles en el Inoncencio Jiménez. / R. R.

La huelga de médicos que está teniendo lugar esta semana en Aragón -y en toda España- no afecta a las urgencias de tarde, ya que aquí se han establecido unos servicios mínimos del 100%. Por tanto, el personal está al completo y lo que ha incrementado, sin duda, es el número de pacientes.

El nuevo modelo de Atención Continuada en Zaragoza conlleva que las urgencias de tarde que antes se atendían en los centros de salud pasen ahora a los cuatro centro de especialidades de la capital: Inoncencio Jiménez, Grande Covián, Ramón y Cajal y Pablo Remacha. Los llamados Dispositivos de Urgencia de Atención Primaria atendieron en sus dos primeros días de actividad (1 y 2 de diciembre) casi mil usuarios, una cifra que sin duda se habrá incrementado con creces en la última semana con la gripe en plena oleada y la transmisión del virus muy latente.

Lo que está sucediendo en Atención Primaria es también reflejo de lo que sucede estos días en los hospitales de Aragón, donde los servicios de Urgencias han visto como las atenciones han incrementado en las últimas semanas. De hecho, durante el puente de la Constitución, tal y como adelantó este periódico, hubo 300 casos más que el puente del año pasado. En concreto, del 6 al 8 diciembre se registraron 4.220 pacientes entre los cinco hospitales universitarios de Zaragoza.