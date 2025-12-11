Los 498 pisos de la Sareb en Aragón que alquilará la nueva empresa estatal de vivienda, municipio por municipio

La Sareb transferirá 498 viviendas a Casa 47, la nueva empresa estatal que releva al Sepes y que se encargará de sacar al mercado, en alquiler asequible, más de 45.000 pisos procedentes del banco malo a partir de 2026, además de impulsar otras 55.000 en 2.400 suelos residenciales. En el primer caso, Aragón es una de las comunidades que menos hogares aportará a la cartera de Vivienda, poco más del 1%, mientras que el número que podrán levantarse en sus parcelas todavía está sin delimitar.

Dentro de los cerca de 500 pisos aragoneses (es una cifra base que puede aumentar en los próximos años), eso sí, más del 90% están ubicados en Zaragoza y su área metropolitana. Destaca especialmente el caso de la capital, con 311 viviendas, siendo la octava ciudad que más aporta de España (el ranquin lo lidera Madrid, con 1.407). Por su parte, Casa 47 gestionará hasta 48 inmuebles en Cuarte de Huerva, 34 en Utebo, 21 en La Puebla de Alfindén, 16 en La Muela, 11 en Cadrete, ocho en Zuera, cinco en María de Huerva, cuatro en Villanueva y dos en El Burgo.

Fuera del ámbito de la gran Zaragoza, en la provincia (que supone un 65,2% del total aragonés) el banco malo también transferirá 13 hogares en Calatayud y uno en Alagón, Velilla de Ebro, Torres de Berrellén y Pedrola. En el caso de Huesca, su capital apenas aportará cinco, una de las que menos de todo el país, con una provincia que suma 20 que están liderados por los 11 de Monzón y otros cuatro repartidos en Valle de Hecho, Sallent de Gállego, Biescas y Fraga. La última en discordia es Teruel, que solo aporta una vivienda (en su capital), siendo la provincia española donde Casa 47 tendrá menos pisos al principio de su andadura.

En el listado general, los territorios que más aportan son Barcelona (8.767 inmuebles), Valencia (4.556) y Madrid (3.693). Por ciudades, tras la capital española aparecen Murcia (1.153 viviendas) y Roquetas del Mar, en Almería (1.081). Ya por debajo del millar, hasta llegar a la octava plaza que ocupa Zaragoza, están Barcelona (783), Benicarló (481), Lérida (380) y Gerona (335). Otras grandes capitales como Valencia (214), Málaga (131) o Sevilla (49) están por debajo de la aragonesa.