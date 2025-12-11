Aragón recibirá una Unidad de Policía Nacional de 150 efectivos
La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, han firmado esta semana el convenio
El Ministerio del Interior ha adscrito a la comunidad autónoma de Aragón una Unidad de Policía Nacional compuesta por 150 efectivos. La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y el consejero aragonés de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, han presentado este miércoles en Madrid el convenio, que tendrá una vigencia de cuatro años.
El acuerdo establece la incorporación inmediata de veinte efectivos a la unidad, plantilla que se irá completando hasta alcanzar los 110 agentes en los primeros doce meses. En los años sucesivos se unirán seis efectivos anuales, a los que se sumará la reposición de las bajas por jubilación producidas durante el ejercicio anterior.
El jefe de la unidad se elegirá por el procedimiento de libre designación, por orden del ministro del Interior, entre funcionarios en activo de la Escala Superior de la Policía Nacional, a propuesta de la comunidad autónoma y previo acuerdo con la Dirección General de la Policía.
La provisión de los restantes puestos de trabajo se realizará por concurso específico de méritos conforme a los procedimientos reglamentarios establecidos en la Dirección General de la Policía.
El Gobierno de Aragón se compromete a sufragar el cincuenta por ciento de las retribuciones del personal y asumirá los gastos correspondientes a las inversiones y al mantenimiento de las instalaciones, así como de los medios técnicos y la contratación de servicios necesarios para que la unidad adscrita desarrolle su trabajo.
