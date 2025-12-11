La Asociación Contra el Cáncer en Huesca solicita al Salud apoyo para los afectados por el caso del oncólogo inhabilitado

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Huesca (AECC), José Manuel Ramón y Cajal, ha tenido una reunión este jueves con el Salud, en concreto con la gerente Ana Castillo, y con la directora hospitalaria del Salud, Sara Guillén, para abordar el "preocupante caso" sobre la posible imprudencia de un oncólogo del servicio de oncología en el hospital San Jorge de Huesca que está siendo investigado y que ha sido inhabilitado por mala praxis.

En el encuentro, que la asociación solicitó la semana pasada, la AECC ha compartido con el Salud su "preocupación por los pacientes afectados ya que la situación que están viviendo puede ser compleja". Asimismo, han solicitado que se les informe sobre los servicios que el Salud ha presetado y que va a prestar a las personas que se han visto afectadas por la situación. Ante esta situación, desde la AECC en Huesca han pedido al Gobierno de Aragón "que mantengan los canales de comunicación adecuados para las personas afectadas y otros pacientes que tengan dudas".

Desde la AECC en Huesca hn recordado que ofrecen también sus servicios de apoyo tanto psicológico como social y han remarcado que siguen "velando por las personas con cáncer y sus familias".

El Salud informó el viernes pasado que el servicio había inhabilitado a un oncólogo del hospital San Jorge de Huesca por su presunta participación en 25 delitos de lesiones imprudentes y 3 delitos de homicidio imprudente, una medida cautelar impuesta por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la capital oscense.