Un brindis por la solidaridad: Atades y Roto Zaragoza se unen para impulsar la atención temprana.

Atades ha celebrado hoy su III Cóctel Solidario, un encuentro que ha reunido a cerca de 150 personas representantes de empresas, instituciones, entidades, familias y profesionales de Atades y personas comprometidas con la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, función intelectual límite y autismo. Un encuentro que ha contado con el apoyo del presidente de Aragón, Jorge Azcón.

El evento, celebrado esta tarde en Roto Zaragoza, además de ser un espacio de encuentro social, previo a la celebración de las Navidades, se ha convertido en un gesto solidario para impulsar la atención temprana, un servicio clave para el desarrollo integral de niños y niñas hasta los 6 años y que Atades desarrolla a través de su centro Espacio Atemtia, éste especializado en atención temprana y postemprana.

Los fondos recaudados con la venta de las entradas del III Cóctel Solidario serán donados íntegramente por Roto Zaragoza a Atades reforzando así su compromiso con las causas de la entidad. El III Cóctel solidario Atades ha sido organizado por Atades y Roto Zaragoza, y ha contado con la colaboración de Ambar, Come Jamón, Embutidos Bernal y Enate.

Alianza de Roto Zaragoza con Atades

Durante el cóctel, se ha anunciado una nueva alianza de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) entre Roto Zaragoza y Atades. Esta colaboración, iniciada en 2024 con la presentación del calendario solidario y la adquisición de la vajilla de Alma Atades Cerámica, una vajilla artesanal única y especial para este restaurante como lo son las personas que la han hecho, personas con discapacidad intelectual del Centro Ocupacional y Residencial Santo Ángel de ATADES; se consolida este año con el cóctel solidario y continuará en 2026 con nuevas acciones.

A partir del 1 de enero y durante todo 2026, los clientes del restaurante podrán colaborar con Atades añadiendo un euro solidario en su ticket. Por cada euro donado, Roto Zaragoza igualará la aportación, duplicando el impacto y contribuyendo a los programas y proyectos de la asociación.

Con esta iniciativa, Roto Zaragoza se convierte en un aliado estratégico en la construcción de una sociedad más inclusiva y lo hace de la mano de Atades, entidad con más de 63 años de experiencia. Esta nueva alianza suma esfuerzos para que cada gesto contribuya a mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual, función intelectual límite y autismo.