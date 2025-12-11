Las cifras de la huelga de médicos en Aragón: 653 cirugías y 3.500 consultas suspendidas en las dos primeras jornadas

Cientos de operaciones y miles de consultas suspendidas. Son algunas de las consecuencias que ha dejado en Aragón la huelga de médicos que comenzó este martes y que continuará hasta este viernes, 12 de diciembre. El Departamento de Sanidad ha informado de que los paros han obligado a suspender 203 intervenciones este jueves, que es ya el tecer día de paros. A ellas se suman otras 450 intervenciones y 2.500 consultas que, según ha indicado José Luis Bancalero, consejero de Sanidad de la DGA, se tuvieron que cancelar durante las dos primeras jornadas, las del martes y miércoles.

La huelga ha cogido impulso en Aragón y, después de que la consejería Sanidad cifrara el seguimiento de la jornada del martes en un 15,5%, durante el miércoles el porcentaje ascendió hasta un 16,26%. Bancalero ha indicado que todavía no se conoce cuántos facultativos han secundado los paros este jueves. Las cifras ofrecidas por el departamento distan de las recogidas por las organizaciones sindicales médicas convocantes, que hablaron de un seguimiento cercano al 75% y al 80% en los hospitales durante la primera y segunda jornada respectivamente y de entorno a un 15% y un 30% el primer y segundo día en Primaria.

El seguimiento de la huelga ha repercutido de forma inevitable en las urgencias hospitalarias y también de Primaria, en las que se mantienen unos servicios mínimos del 100%. Según ha concretado Bancalero, en este martes y miércoles de huelga se han atendido unas 4.300 urgencias en los hospitales de Aragón y, por los DUAP (Dispositivos de Urgencias de Atención Primaria), que son las nuevas urgencias de tarde de Zaragoza que se estrenaron el 1 de diciembre, han pasado 1.150 pacientes.

La huelga de médicos que estos días vive Aragón, y que ha coincidido con la epidemia de la gripe en su punto álgido, se está viviendo también en el resto de España porque tiene como uno de sus fines rechazar el borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. A ello se suma una segunda convocatoria de paros a nivel autonómico, ya que los médicos de la comunidad han aprovechado la ocasión para reclamar al Gobierno de Aragón mejoras en sus condiciones.

Ante esta situación, Bancalero ha señalado al ministerio como el "origen del conflicto" y ha acusado a la ministra García de "hacer daño" a los ciudadanos, a los médicos y a sus "adversarios políticos a través de la sanidad". Así, y como ya hizo este martes, el consejero ha vuelto a reclamar al Gobierno de España que retire el nuevo Estatuto Marco, y ha incidido en que se trata de un documento "totalmente fallido". "Empezó mal y ya se lo dijimos a la ministra porque ni tenía memoria económica, ni tenía soporte jurídico y carecía de capacidad para poderlo llevar a cabo", ha resaltado.