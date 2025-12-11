El consejero López reclama la bilateral con el Ministerio de Transportes: "No podemos seguir esperando al señor Puente"

El consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha pedido que se vuelva a reunir la comisión Bilateral con el Ministerio de Transportes para seguir reclamando "agilidad" en la ejecución de las obras pendientes en las infraestructuras de la comunidad autónoma. En una comparecencia muy crítica, López ha asegurado que "ya no podemos esperar más al señor Puente", a quien le ha afeado el retraso en dos o tres ocasiones de la convocatoria de reunión entre ambos. La última bilateral se celebró hace ahora un año, cuando las relaciones entre ambas instituciones eran mejores.

"Resulta frustrante que una comunidad autónoma que se prepara para el aterrizaje de inversiones de más de 70.000 millones no goce del favor del Gobierno central a la hora de imprimir un mayor ritmo a la ejecución de infraestructuras que acompasen ese despegue que va a experimentar Aragón en los años venideros", ha dicho López.

"Los retrasos, los incumplimientos y la falta de compromiso del Ministerio que lidera el señor Puente con las infraestructuras viarias en Aragón son tan evidentes, como injustas", ha denunciado López, que se ha referido a la "tan maltratada A-68", cuyo tramo entre Mallén y Gallur "acaba de abrir con los accesos en precario" y que, "del otro lado cuenta únicamente con obras en el tramo entre El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro, que debería haberse finalizado en 2023 y que, según apuntaron en el Ministerio, se acabará finalmente en 2026, algo que nos gustaría poder confirmar en una bilateral que han ido aplazando continuamente".

Octavio López se ha preguntado, igualmente, por la construcción del tramo Fuentes-Quinto cuya licitación se anunció para antes de final de año y por la redacción de los proyectos constructivos de los tramos El Regallo-Alcañiz y Alcañiz-Ventas de Valdealgorfa prometidas ambas para antes del 31 de diciembre. "De igual manera, señorías – ha añadido el consejero-, en la reunión de diciembre del año pasado se nos comunicó la intención de priorizar el avance de las variantes de Híjar y Azaila, de lo que nada más sabemos, porque de nada se nos ha informado".

También se ha referido el titular de Fomento a las autovías que demanda la provincia de Teruel: la A-25 para conectar la A-2 en Alcolea del Pinar con la A-23 en Monreal del Campo, y la A-40 para comunicar Teruel con Cuenca. "El equipo ministerial nos manifestó su intención de sustituirlas por vías de dos carriles más uno, ante la dificultad para conseguir las autorizaciones ambientales, algo a lo que, evidentemente, nos opusimos", ha añadido López, que ha lamentado que ahora "ni siquiera está claro que se vaya a implementar ese carril adicional".

En su intervención, el consejero de Fomento ha recordado el "calvario" vivido por cientos de conductores y sus familias "atrapados durante horas en la A-23 y la N-330 entre Lanave y Sabiñánigo" el pasado puente festivo, debido al "dilatado plazo de cinco años para convertir en autovía el tramo de 8,5 kilómetros, cuando nosotros hemos podido comprobar que se podría reducir a la mitad de tiempo para acabar con los tremendos embotellamientos que se producen los fines de semana de invierno y que tanto daño reputacional nos causan".

AVE Y AEROPUERTOS

La comparecencia en las Cortes de Aragón ha servido también para repasar las demandas en materia de transporte ferroviario y denunciar el servicio deficitario prestado en la línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona. "Hoy por hoy, y para desespero de los muchos aragoneses que precisan de este servicio, la noticia es que el AVE llegue a su hora", ha manifestado López, quien ha añadido que "a ese extremo hemos llegado de la mano de un ministro que nos anuncia ahora un AVE a 350 km/h cuando es incapaz de gestionar adecuadamente lo ordinario y perentorio".

El consejero aragonés ha expresado su confianza en que ese AVE a 350 km/h "haga parada en la segunda estación del AVE en Zaragoza, para potenciar la movilidad en torno a Plaza y el anunciado desarrollo residencial de Arcosur, una cuestión que, sin duda, nos gustaría poder trasladar al Ministerio".

Po otra parte, Octavio López ha reivindicado la línea de Cercanías entre Zaragoza y Huesca, el "nuevo eje sobre el que perpetuar la injusticia y la desigualdad que padecemos respecto a otros territorios mejor tratados por cálculos electorales y parlamentarios". A su juicio, se trata de “una conexión necesaria en un corredor que va a ser escenario, lo está siendo ya, de importantes inversiones multimillonarias que van a generar empleo en cantidad y que, por tanto, va a precisar de una movilidad pública de alta capacidad que quedaría bien cubierta con una línea de cercanías”.

Por todo ello, se ha solicitado por carta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el envío del estudio en que se basa el ministro Puente para denegar la implementación de la infraestructura ferroviaria: “Lo queremos ver y lo queremos analizar, convencidos de que la realidad echa por tierra las conclusiones de ese supuesto estudio”.

El responsable de Fomento de la comunidad autónoma ha vuelto a reivindicar la doble vía electrificada en el tramo Teruel-Sagunto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo y ha pedido más presión al Gobierno de España para conseguir que la Travesía Central del Pirineo vuelva a ser considerada una infraestructura transfronteriza prioritaria y que la Línea Zaragoza-Pau-Canfranc sea una realidad lo antes posible para incrementar los flujos y las oportunidades a uno y otro lado de los Pirineos.

Respecto a la gestión de los aeropuertos ubicados en Aragón, López ha contrapuesto la gestión de éxito del Aeropuerto de Teruel por parte del Gobierno autonómico con la del Ministerio y Aena en los de Huesca y Zaragoza. De este último, el consejero ha argumentado que “podría ir muchísimo mejor si Aena y el Ministerio no focalizaran únicamente sus esfuerzos en los que les son rentables económica o políticamente al señor Sánchez, como es el caso del Prat, y si en lugar de espantar a las aerolíneas, mostraran cintura para negociar mejor y conseguir el despegue definitivo de la cuarta ciudad de España”. López ha destacado que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza continúan trabajando coordinadamente para multiplicar la actividad y los destinos. “En ello andamos y, seguramente, más pronto que tarde ambas administraciones les podremos trasladar buenas noticias al respecto”.