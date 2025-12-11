Demora en los centros de salud de Zaragoza en plena ola de gripe: sin cita hasta enero en Parque Roma o el Barrio Jesús

La sanidad de Aragón vive días de tensión. Después de que el 24 de noviembre se declarara epidemia de gripe en toda la comunidad, mucho antes de lo habitual, que es durante el mes de enero, el 1 de diciembre Zaragoza ciudad estrenó sus nuevas urgencias de tarde entre las críticas de algunos vecinos y sindicatos y, como colofón, este martes 9 comenzó una huelga de médicos que está viviendo todo el país pero que en el territorio se acentúa al tener doble intención: la nacional, que pasa por rechazar el borrador del Estatuto Marco, y la autonómica, de reclamar mejoras en las condiciones. Con este escenario por delante, y con cada vez más casos de una gripe que está en su máxima oleada, las demoras en los centros de salud se hacen más evidentes, con pacientes que tienen que esperar hasta principios de enero para ser atendidos.

Es el caso del centro de salud del Parque Roma de Zaragoza. A una usuaria que en la mañana de este miércoles, durante la segunda jornada de la huelga de médicos, solicitaba cita en el ambulatorio, le atendían de forma presencial el día 5 de enero, una vez superadas algunas de las fechas clave de las vacaciones navideñas como es la Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo.

Pero el caso de este centro de salud del barrio de Delicias, que pertenece al sector sanitario II, no es excepcional, ya que a un paciente del centro de salud del Barrio Jesús, del área de salud Zaragoza I, que si solicitaba consulta este miércoles lo citaban de forma presencial el próximo 2 de enero. En el caso de ser telefónica, se adelantaba al 29 de diciembre, con el año a punto de llegar a su final.

Enero es también el mes para el que citaban a una usuaria del centro de salud Torre Ramona. En este caso, si solicitaba consulta este miércoles por la mañana, le daban como primera opción ser atendida este mismo jueves y, como segunda, el viernes, ambos días con la huelga de los médicos todavía en marcha, ya que esta no concluye hasta el 12. La próxima opción era ya el 9 de enero.

Cabe destacar que, para las cuatro jornadas de huelga, el Salud ha establecido en Aragón unos servicios mínimos que desde las organizaciones médicas convocantes, CESM y Fasamet, han tildado de "abusivos" al ser, según han sostenido, cercanos al 75% en Primaria. En servicios urgentes y pruebas y/o tratamientos indemorables se garantiza la asistencia.

Además de a esta usuaria, solo a otra de las cuestionadas le citaban para esta misma semana en su centro de salud, con la huelga médica todavía en marcha. Y es que si la zaragozana pedía consulta este miércoles, su médico la atendía en el centro Amparo Poch este mismo viernes12 coincidiendo con la última jornada de los paros. La cita telefónica es todavía antes, el día 10.

Pero la demora en las citas de salud parece tocar a todos los barrios. En el caso del centro de salud de Sagasta, que es sector sanitario Zaragoza II, a una usuaria la emplazaban para el 23 de diciembre, dentro de dos semanas, en el caso de que requiriese una consulta presencial y para el día 22 en caso de ser telefónica.

Los plazos se reducen a la semana que viene para el centro de salud Rebolería, donde a un usuario le daban cita para el jueves 18 de diciembre en el propio centro de salud o para el viernes 19 del mismo mes mediante vía telefónica. En caso de demandar cita en el ambulatorio Bombarda, en el barrio de Delicias, el SaludInforma ofrecía el martes 16 de diciembre de forma presencial o el miércoles 17 por teléfono.

Con este escenario, la sanidad de Aragón se enfrenta a su tercera jornada de huelga médica este jueves y encara ya una Navidad en la que, si se sigue la tendencia de temporadas anteriores, los casos de gripe continuarán en aumento. Según los últimos datos del Departamento de Sanidad, ya las tres provincias están en epidemia y se ha declarado el nivel 2 de riesgo en todas ellas, por el que se hace la máxima recomendación de uso de mascarilla a profesionales sanitarios y a usuarios. Asimismo, comprende que los centros sanitarios, sociosanitarios y de servicios sociales especiales que así lo consideren pueden establecer el uso de la misma como obligatorio a aquellos facultativos que hagan atención directa.