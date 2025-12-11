Día Internacional de las Montañas: Los glaciares pirenaicos pierden en diez años más hielo del que queda por derretir

La desaparición de los glaciares pirenaicos no tiene remedio. Los investigadores cifran en menos de una década su conversión en masas de hielo aisladas certificando la defunción de unos monumentos naturales que asombrosamente sobrevivieron a períodos cálidos históricos como el romano y el medieval. Según alertan en las últimas publicaciones científicas del grupo CryoPyr (IPE-CSIC), que monitoriza cada año los últimos glaciares españoles, su pérdida no solo significará que Europa del Sur ya no tendrá cordilleras con glaciares activos, sino que se lanza una señal de alerta global que anticipa consecuencias similares en muchas otras cadenas montañosas del mundo.

El especialista en hidrología de montaña, Nacho López Moreno, evidencia que según los datos recopilados en la última campaña, que se cerró el pasado 1 de octubre, los glaciares pirenaicos han perdido en una década más hielo del que queda por derretir en su interior. Aunque la mengua de estos pequeños glaciares no conlleva "consecuencias hidrológicas o ambientales significativas en términos de disponibilidad de agua o de riesgos naturales", sí implica la desaparición de una característica paisajística única y, con ella "la pérdida de información paleoambiental y microbiológica crucial" exclusiva de estas masas de hielo. "La dinámica de los glaciares solo puede empeorar, nuestra única esperanza es que un clima benigno favorezca años en los que no se produzcan pérdidas", detalla el investigador.

El retroceso glaciar en los Pirineos ha sido dramático desde la generalización de la quema de combustibles fósiles a raíz de la revolución industrial y los comienzos del calentamiento global: de los 52 glaciares que se registraban en la cordillera en 1850 se pasó a contar con solo una veintena en 2020. Esta reducción en número se traduce en una pérdida del 88,8% de la superficie glaciar total, cayendo desde 20,6 kilómetros cuadrados en 1850, a 8,1 en 1984, y finalmente a tan solo 2,3 kilómetros cuadrados en 2020.

El espacio más simbólico de esta pérdida se encuentra en el glaciar del Aneto, que a pesar de ser ya un glaciar muy pequeño con únicamente 0,3 kilómetros cuadrados, sigue siendo el más extenso de la cordillera. Su pérdida de superficie y espesor ha sido continua, con una fusión acelerada en los últimos años. Las últimas mediciones, además, han certificado su fractura en tres núcleos de nieve separados. López Moreno detalla que el punto de rotura se ha localizado bajo el Pico del Medio dejando descolgado un helero en la zona del collado de Coronas.

Evolución prevista de las masas de hielo en el Pirineo. / CryoPyr

En la última temporada el espesor ha registrado una pérdida media de 1,2 metros, una situación que empeorará en los próximos años. "La fractura ha dejado al descubierto muchas zonas de roca que emiten mucho calor y actúan como radiadores", indica el investigador pensando en los meses en los que el sol incida sobre la superficie liberada de hielos. "El próximo verano es muy probable que vuelva a fragmentarse", adelanta con motivo de la celebración del Día Internacional de las Montañas. De hecho, este 2025 de malas noticias para los hielos ha sido proclamado Año Internacional de la Conservación de los Glaciares por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El balance a nivel global también es negativo tras el pequeño respiro que supuso la temporada pasada. En todos los glaciares monitorizados se han registrado pérdidas medias de más de un metro de espesor. El glaciar de Ossoue (en el Vignemale) es el más afectado del año, con una pérdida media de 3,4 metros y descensos máximos de hasta 5,4 metros. "La primavera llegó con muchas precipitaciones de nieve en las cotas altas y los glaciares quedaron protegidos frente a las primeras olas de calor, pero los meses de agosto y septiembre han sido especialmente agresivos", señalan tras el análisis de los datos recogidos en las últimas jornadas.

Otro glaciar que está al borde de derretirse definitivamente es el Infierno, en Panticosa. En la actualidad presenta una pérdida media de 1,8 metros, con sectores que han perdido hasta 4,2 metros, mostrando una isla de roca madre en continua expansión. Por esta razón ya ha sido degradado a la categoría de helero en publicaciones internacionales como Journal of Glaciology. El glaciar Llardana (en el Posets) registra un descenso medio de 1,4 metros. En cuanto al segundo de los grandes glaciares aragoneses, el de Monte Perdido acumula pérdidas medias más moderadas 1,3 metros.

Según inciden en el grupo CryoPyr su desaparición altera la identidad cultural y la percepción del paisaje para habitantes y turistas. Por todo ello, la extinción de las grandes masas de hielo pirenaicas debe interpretarse "como un mensaje urgente a las sociedades afectadas y al mundo para que tomen medidas inmediatas" contra el cambio climático. "El clima de la cordillera ya no admite glaciares pues las temperaturas ya son tan altas que no van a permitir su regeneración", asumen.

Los trabajos de investigación y monitorización del glaciar de Monte Perdido del IPE-CSIC se realizan de forma continua desde el año 2011 gracias a la financiación recibida por la Unión Europea, la Agencia Estatal de Investigación, el Gobierno de Aragón y la Fundación BBVA, además del propio parque natural.