La futura residencia del Buen Pastor en Valdefierro se encarece en 3,5 millones por "errores" y "cambios" en el proyecto

El futuro complejo asistencial para personas mayores que el Gobierno de Aragón pretende estrenar en los suelos de la antigua residencia del Buen Pastor en Valdefierro va a costar más de lo previsto y va a tardar más de lo esperado en abrir sus puertas. Así se constata después de que el Consejo de Gobierno diera luz verde a un importante modificado del contrato de ejecución planteado hace ya seis meses, en mayo de este año, por la dirección de la obra, en el que se apunta a "errores" en el proyecto redactado y "cambios" e "imprevistos" no contemplados a la firma del mismo, en 2024 y cuando se llevaba más de un año de trabajos para su construcción.

La factura ahora se eleva en 3.591.351,20 euros sobre el precio de adjudicación, que en 2023 se firmó con OHLA (Obrascón Huarte Laín) por un importe de 24.046.035,71 euros (IVA incluido). Ahora pasará a costar 27.637.386,91, y ya se ha previsto repartir ese incremento en dos anualidades, 2 millones en el presupuesto de 2025 y el resto, 1.591.351,20, en el ejercicio de 2026.

Todo en un modificado que también alarga en casi 4 meses su plazo de finalización, que en 2023 se acordó que sería de 1 año, 10 meses y 15 días naturales, culminando la ejecución en febrero de 2026, y que ahora tardará 101 días más, 781 en total. "El final de obra se establecería el día 29 de junio de 2026", asegura la orden firmada por la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, que ya fue validada por el Consejo de Gobierno celebrado el pasado 26 de noviembre. El plazo había empezado a contar oficialmente desde el 8 de mayo de 2024, después de firmar el acta de replanteo y tras suspenderse, "por diversos motivos", el plazo inicial de ejecución que se había previsto a la firma del contrato el 7 de marzo de 2024.

Se trata del enésimo tropiezo inesperado en un proyecto que la DGA ya inició en 2021, por el entonces denominado Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, que adjudicó a la UTE FAV Arquitectura y Gestión, Ingeniería Torné y la Fundación Ramón Rey Ardid la redacción del proyecto, que se entregó y validó en septiembre de 2022, con modificaciones y prescripciones, y que tuvo que ser nuevamente modificado tras declararse desierta la licitación del contrato de obras.

En esta ocasión, el modificado del contrato llega cuando se llevan más de un año de obras, se presenta justo en mayo de 2025 por la dirección de la obra, Sicilia y Asociados Arquitectura, un año después de haberse iniciado los trabajos. Fue el 15 de mayo de 2025 cuando Joaquín Sicilia Carnicer presenta un escrito solicitando la «autorización para la realización del desarrollo de un proyecto modificado de la obra de referencia"

¿Por qué costará más cara?

Entre los motivos que aduce Sicilia para este modificado, sus "motivos y circunstancias que lo hacen imprescindible y necesario", destaca los "errores" y "cambios" no previstos en el proyecto original. Algo que constatan desde el Departamento de Bienestar Social que, en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, aseguran que "el proyecto estaba mal hecho desde el principio" y que incluía "muchas deficiencias a nivel técnico que había que corregir". Por ejemplo contemplar un uso para menores sin tener en cuenta las necesidades y prescripciones que ha hecho el servicio o que "algunas habitaciones contempladas no tuvieran en cuenta que iban a ser utilizadas por personas con discapacidad".

El arquitecto señala ocho motivos fundamentales para corregir el presupuesto y el plazo de ejecución antes de culminar la obra. Como el "desplazamiento de las edificaciones en el replanteo real de la obra porque la implantación prevista no respetaba el ámbito de la parcela catastral" o que el antiguo edificio del Buen Pastor "se demolió en su día y en el proceso de excavación se encontraron que gran parte de la demolición se dejó extendida en el terreno lo que ha provocado aumentar los metros cúbicos de excavación y la consiguiente gestión de residuos".

Uno de los argumentos más importantes apunta a los "cambios de distribución en los edificios de viviendas por modificación del programa de necesidades previsto por la propiedad al incorporar unidades de viviendas para menores de acuerdo con los modelos de acogimiento residencial". En el nuevo se detalla que el futuro complejo contará con residencias para menores de 6 a 8 años (con un máximo de 6 ocupantes por vivienda); la preparación para la emancipación para jóvenes entre 18 y 20 años, (con un máximo de 2 ocupantes por vivienda; el maternaje para madres con niños pequeños y para familias; la preparación para la emancipación con discapacidad moderada; y la previsión de uso residencial básico para discapacitados de cualquier edad y con un máximo de 2 ocupantes por vivienda. También se introduce la "modificación y ampliación de los espacios funcionales de las unidades de convivencia en la residencia y la adecuación de la totalidad de los baños a adaptados por carecer de las dimensiones adecuadas proyectadas.

Otro de los motivos esgrimidos señala la "imposibilidad de ejecución de sistema de generación de energía térmica con tecnología geotérmica pues alarga extremadamente el plazo de ejecución, supone un coste excesivo que no se ve recuperado por la mejor eficiencia de esta tecnología y además, esta tecnología supone un mayor mantenimiento de la instalación por personal especializado". "Cabe también reseñar que la ubicación de la sala de máquinas contemplada en proyecto no cumple con la normativa de instalaciones de refrigeración pues carece de acceso directo al exterior. Con estas premisas se deberá estudiar otros sistemas de generación térmica y seleccionar nuevas unidades terminales, recalcular los circuitos de agua, las bombas, y todos los elementos de los circuitos de distribución de agua", añade la orden de la consejera.

También se apunta a la "revisión de todas las instalaciones, sobre todo las condicionadas por las condiciones de suministro que no habían sido en ningún momento solicitadas", así como la "reubicación del Centro de Transformación y Seccionamiento". También aprecia necesario el "recálculo de la estructura condicionada por el cambio de las instalaciones que precisan distintas necesidades de carga e incorporación de distintos patinillos de distribución y por incoherencia y desajustes en la documentación gráfica".

Por último advierte de la "necesidad de elaboración de nueva documentación (gráfica y escrita) de Proyecto de Ejecución por falta de definición y errores en los detalles y soluciones", los "cálculos y documentación grafica, las mediciones y presupuesto, el plan de control de calidad, el de gestión de residuos, y el de seguridad y salud. Y concluye con la obligatoriedad de introducir "cambios en el programa de trabajo y fecha de entrega de las obras".

Seis meses de tramitación

Seis meses ha tardado el Gobierno de Aragón en validar un sobrecoste y una modificación del contrato y de los plazos que supone un encarecimiento del 14,94% del precio de adjudicación. Un porcentaje que está dentro de la legalidad, asegura la orden de la consejera, que afirma tener un margen que podría haber llegado al 50% como máximo.

La propuesta de Sicilia se hizo el pasado mes de mayo. Dicha solicitud, tras la emisión de informe técnico favorable, fue autorizada por orden de la consejera de Bienestar Social y Familia con fecha de 4 de julio y la documentación relativa a dicha modificación fue presentada el 8 de agosto, completándose la misma el 8 de octubre. Al día siguiente, el 9 de octubre de 2025, se remite a la Dirección General de Presupuestos la memoria en la que se propone la aprobación por el Gobierno de Aragón del gasto de carácter plurianual necesario para tramitar el expediente de modificación contractual, que emite su informe con fecha 29 de octubre. Antes, se procede a realizar el trámite de audiencia al contratista, al redactor del proyecto y a la propia dirección de obra proponente los días 15, 16 y 20 de octubre, respectivamente. Todos dieron su conformidad el mismo 20 de cotubre. Y el 22 de octubre, mediante Orden de la Consejera de Bienestar Social y Familia se aprobó, con las modificaciones y prescripciones expuestas.

A continuación, se remitió el expediente a la Dirección General de Servicios Jurídicos para la emisión de informe preceptivo, que fue evacuado el 10 de noviembre. Finalmente, el Gobierno de Aragón, en su reunión del 26 de noviembre, autoriza el expediente de modificación contractual, el gasto que de éste se deriva, así como la modificación de los porcentajes de gasto correspondientes a la anualidad de 2026.