El grupo gestor del hospital de Torrejón también está en Aragón: estas son las clínicas privadas que dirige

La polémica por la gestión del hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid) a manos de una empresa privada ha puesto en el disparadero al grupo sanitario Ribera Salud. Muchos ciudadanos quizás sea la primera vez que oyen hablar de esta compañía, pero se trata de un grupo muy extendido en el país y que también está presente en Aragón.

En la comunidad, en concreto, Ribera Salud gestiona un hospital privado y tres clínicas, todas ellas en Zaragoza, tras incorporar a su cartera en 2024 al grupo hospitalario aragonés Hernán Cortés. Basta con entrar en su página web para ubicar las localizaciones de estos centros. Se trata del hospital Ribera HC Miraflores y sus Consultas Externas, situado todo ello en Camino de las Torres y Paseo de los Rosales; de la Clínica Ribera Pizarro, en la calle Francisco Pizarro; y de la Clínica Ribera Hernán Cortés, en la calle Hernán Cortes de la capital.

Gabinete médico Hernán Cortes, en Zaragoza. / GRUPO HC

El acuerdo con los profesionales médicos fundadores de HC se cerró el 10 de diciembre, hace un año, y supuso la primera incursión hasta la fecha de Ribera Salud en Aragón para gestionar sanidad privada. El hospital HC Miraflores cuenta con 45 habitaciones, ocho quirófanos, 85 consultas, Unidad de Cuidados Intensivos y Urgencias 24 horas. Además, los tres centros médicos están en el centro y se dedican a la prevención, diagnóstico y tratamiento de todo tipo de patologías.

¿Interviene Ribera Salud en la sanidad pública de Aragón?

Ribera Salud no gestiona ningún hospital público en Aragón. Es la gran diferencia con el caso que ha estallado en Torrejón, donde el centro es público pero lo coordina esta empresa externa. Su presencia en la comunidad se limita a la sanidad privada. Sin embargo, desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón sí se mantiene una relación con la empresa para contar con sus profesionales puntualmente en situaciones de falta de personal en la red pública.

Ocurre así en el hospital Obispo Polanco de Teruel, donde trabajadores de Ribera Salud acuden para atender consultas de Ginecología y Dermatología, principalmente. Hace unos días, el propio consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, tildó de "intolerables" las prácticas de Ribera Salud en el hospital de Torrejón. Y quiso dejar claro que la vinculación de la empresa con el Salud es "completamente diferente" a lo que ocurre en Madrid.

"Aquí Ribera Salud no gestiona ni organiza nada. La gestión de las necesidades asistenciales se lleva a cabo desde la dirección y subdirección médica del Polanco", reiteró Bancalero.

"Lo único que precisamos de ellos son profesionales, que somos escasos en determinadas especialidades y se recurre a especialistas externos. Pero la organización de su trabajo y la planificación de sus actuaciones van de la mano de la dirección del centro", añadió el consejero.

Red de centros nacional

Ribera Salud cuenta con 14 hospitales, más de 60 policlínicos y 14 centros de Atención Primaria en España, mientras que a nivel internacional tiene presencia en Portugal, Centro Europa y Oriente Medio. También dispone de la Fundación Ribera Salud, mediante la cual intensifica su actividad investigadora, el laboratorio Ribera Lab, "un referente para diagnósticos como el de la diabetes o el cáncer colorrectal", según describen en su web.

La incorporación a Ribera Salud del grupo aragonés Hernán Cortés fue de las últimas que anunció la empresa, junto a un hospital privado de Asturias (Covadonga) y otros tres policlínicos en A Coruña (Assistens), Viveiro-Lugo (Ribera Polusa Viveiro) y L’Eliana-Valencia (Pasarela).