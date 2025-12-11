Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OCU ZaragozaReal ZaragozaUrgencias ZaragozaLa RomaredaLa Manada ZaragozaBuen Pastor
instagramlinkedin

Homenaje a César Trillo, expresidente de la Federación de Regantes del Ebro

El acto ha tenido lugar en el restaurante El Cachirulo de Zaragoza y a él ha asistido Jorge Azcón

Cesar Trillo, en el centro, junto a Jorge Azcón, este jueves en El Cachirulo.

Cesar Trillo, en el centro, junto a Jorge Azcón, este jueves en El Cachirulo. / GOBIERNO DE ARAGÓN

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha participado este jueves en el acto de homenaje a César Trillo, expresidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Ebro (Ferebro) y reconocido con el Premio Aragón en 2024. El acto ha tenido lugar en el restaurante El Cachirulo de Zaragoza y en él ha estado el protagonista, acompañado por familiares, compañeros y representantes de varias institucionales.

El líder del Ejecutivo ha destacado de Trillo que “es por lo que en Aragón podemos estar orgullosos de tener el sistema de regadío más grande de toda Europa, Riegos del Alto Aragón. Y eso se lo tenemos que agradecer fundamentalmente a él por su trabajo, por su educación, a los regantes de Aragón, pero también a los regantes de España y a lo que ha significado el mundo del agua en nuestra comunidad", ha dicho.

Nacido en Tamarite de Litera en 1946, durante su extensa trayectoria profesional ha sido presidente de Riegos del Alto Aragón durante 27 años (1995-2022), en los que ejerció previamente como vocal y tesorero. Desde 2006 fue el presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Ebro, puesto al que decidió no presentarse ya en las últimas elecciones. También fue vicepresidente segundo de la Confederación Hidrográfica del Ebro en representación de los usuarios (2003) y miembro del Consejo del Agua de la Demarcación del Ebro y del Consejo Nacional del Agua.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Este es el pequeño y 'montañoso' barrio de Zaragoza del que nadie quiere marcharse
  2. Una mítica bocatería de Zaragoza abre su tercer establecimiento en un nuevo barrio en plena expansión
  3. El líder del PP mejor valorado está en Aragón y supera a Ayuso...pero es un gran desconocido
  4. Una empresa aragonesa de venta de carne de jabalí: 'Llevamos años pagando la psicosis de la peste porcina; me recuerda a las vacas locas
  5. El Gobierno de Aragón resucita la Ciudad Inteligente del Deporte de Zaragoza prometida por Natalia Chueca
  6. La ‘gran Zaragoza’ supera la frontera simbólica de los 800.000 habitantes
  7. Adiós a uno de los mejores 'brunch' de Zaragoza: Nati Natillas baja la persiana
  8. La empresa armamentística Instalaza abandona el centro de Zaragoza y cierra un convenio para construir 155 nuevas viviendas

Saturación en los hospitales de Aragón en plena ola de gripe: "Hay 26 pacientes a la espera de una cama y otros en los pasillos"

Saturación en los hospitales de Aragón en plena ola de gripe: "Hay 26 pacientes a la espera de una cama y otros en los pasillos"

Detenido en Zaragoza por tirarle dos dientes a su expareja en un pueblo de La Rioja

Detenido en Zaragoza por tirarle dos dientes a su expareja en un pueblo de La Rioja

El grupo gestor del hospital de Torrejón también está en Aragón: estas son las clínicas privadas que dirige

El grupo gestor del hospital de Torrejón también está en Aragón: estas son las clínicas privadas que dirige

La cara y la cruz de la salida de Instalaza del centro de Zaragoza: de la "buena propuesta" a la "oportunidad perdida"

La cara y la cruz de la salida de Instalaza del centro de Zaragoza: de la "buena propuesta" a la "oportunidad perdida"

Homenaje a César Trillo, expresidente de la Federación de Regantes del Ebro

Homenaje a César Trillo, expresidente de la Federación de Regantes del Ebro

La multinacional de Florentino Pérez descartó dos ubicaciones para su centro de datos en Aragón: las razones por las que eligió La Puebla de Alfindén

La multinacional de Florentino Pérez descartó dos ubicaciones para su centro de datos en Aragón: las razones por las que eligió La Puebla de Alfindén

Multas de 30 a 200 euros en la zona de bajas emisiones de Zaragoza: el registro de coches se dispara en las últimas horas sin sanciones

Multas de 30 a 200 euros en la zona de bajas emisiones de Zaragoza: el registro de coches se dispara en las últimas horas sin sanciones

Día de "tomar decisiones" en Huesca: reunión para abordar la situación de los edificios de la plaza de Santa Clara y sus vecinos

Día de "tomar decisiones" en Huesca: reunión para abordar la situación de los edificios de la plaza de Santa Clara y sus vecinos
Tracking Pixel Contents