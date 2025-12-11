Homenaje a César Trillo, expresidente de la Federación de Regantes del Ebro

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha participado este jueves en el acto de homenaje a César Trillo, expresidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Ebro (Ferebro) y reconocido con el Premio Aragón en 2024. El acto ha tenido lugar en el restaurante El Cachirulo de Zaragoza y en él ha estado el protagonista, acompañado por familiares, compañeros y representantes de varias institucionales.

El líder del Ejecutivo ha destacado de Trillo que “es por lo que en Aragón podemos estar orgullosos de tener el sistema de regadío más grande de toda Europa, Riegos del Alto Aragón. Y eso se lo tenemos que agradecer fundamentalmente a él por su trabajo, por su educación, a los regantes de Aragón, pero también a los regantes de España y a lo que ha significado el mundo del agua en nuestra comunidad", ha dicho.

Nacido en Tamarite de Litera en 1946, durante su extensa trayectoria profesional ha sido presidente de Riegos del Alto Aragón durante 27 años (1995-2022), en los que ejerció previamente como vocal y tesorero. Desde 2006 fue el presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Ebro, puesto al que decidió no presentarse ya en las últimas elecciones. También fue vicepresidente segundo de la Confederación Hidrográfica del Ebro en representación de los usuarios (2003) y miembro del Consejo del Agua de la Demarcación del Ebro y del Consejo Nacional del Agua.