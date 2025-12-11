Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OCU ZaragozaReal ZaragozaUrgencias ZaragozaLa RomaredaLa Manada ZaragozaBuen Pastor
instagramlinkedin

La lucha contra la peste porcina en Aragón: la DGA pide a los municipios reforzar la seguridad y la vigilancia en los vertederos

El consejero de Agricultura, Javier Rincón, anuncia una reunión con su homólogo catalán para actualizar la información y contará con el respaldo de toda la Cámara en el decreto aragonés para hacer frente a los contagios que tienen en vilo al sector del porcino

El consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, accede al pleno de las Cortes este jueves.

El consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, accede al pleno de las Cortes este jueves. / JAIME GALINDO

Laura Carnicero

Laura Carnicero

Zaragoza

El Gobierno de Aragón ha pedido a todos los municipios aragoneses, a través de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), que incrementen las labores de vigilancia y seguridad en los vertederos municipales como una medida más de prevención para poner coto a los posibles contagios de Peste Porcina Africana (PPA).

Así lo ha confirmado el consejero de Agricultura, Javier Rincón, que ha anunciado que es una medida adoptada fruto de sus conversaciones con el grupo de expertos que consiguió erradicar la peste porcina en Suecia. En estas conversaciones, los expertos suecos compartieron las conclusiones de su trabajo, en el que se observó que el origen del contagio de la peste porcina estaba, en el caso sueco, en el consumo de comida humana en mal estado por parte de los jabalís.

Por otro lado, el Gobierno de Aragón tendrá el apoyo de todos los grupos parlamentarios para sacar adelante el decreto que incluye las medidas específicas para hacer frente a los posibles contagios, desde que se detectó el foco de PPA en el entorno de Barcelona. Todos los grupos le ha agradecido al departamento la "transparencia" en este ámbito y el traslado de información puntual conforme hay novedades en la investigación.

El consejero Rincón ha anunciado también, en su comparecencia a petición propia sobre este asunto, que la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, ha remitido una misiva al delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, para solicitar que "compartan la información" que traslade al respecto el Ministerio de Agricultura.

En este sentido, Rincón mantendrá esta misma tarde una reunión con su homólogo catalán, con la intención de compartir información y estar al tanto de los avances de los contagios y de la investigación en torno al brote detectado en Cataluña que tiene en vilo al sector porcino aragonés.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Este es el pequeño y 'montañoso' barrio de Zaragoza del que nadie quiere marcharse
  2. Una mítica bocatería de Zaragoza abre su tercer establecimiento en un nuevo barrio en plena expansión
  3. El líder del PP mejor valorado está en Aragón y supera a Ayuso...pero es un gran desconocido
  4. Una empresa aragonesa de venta de carne de jabalí: 'Llevamos años pagando la psicosis de la peste porcina; me recuerda a las vacas locas
  5. El Gobierno de Aragón resucita la Ciudad Inteligente del Deporte de Zaragoza prometida por Natalia Chueca
  6. La ‘gran Zaragoza’ supera la frontera simbólica de los 800.000 habitantes
  7. Adiós a uno de los mejores 'brunch' de Zaragoza: Nati Natillas baja la persiana
  8. La empresa armamentística Instalaza abandona el centro de Zaragoza y cierra un convenio para construir 155 nuevas viviendas

Las cifras de la huelga de médicos en Aragón: 653 cirugías y 3.500 consultas suspendidas en las dos primeras jornadas

Las cifras de la huelga de médicos en Aragón: 653 cirugías y 3.500 consultas suspendidas en las dos primeras jornadas

Aragón recibirá una Unidad de Policía Nacional de 150 efectivos

Aragón recibirá una Unidad de Policía Nacional de 150 efectivos

Los buzos ya trabajan en los desagües de El Grado: así son inmersiones a 50 metros de profundidad

La DPZ concede ayudas por valor de 75.000 euros a 20 emprendedoras de la provincia

La DPZ concede ayudas por valor de 75.000 euros a 20 emprendedoras de la provincia

Sádaba dedica una plaza a tres misioneros del pueblo que han trabajado durante décadas en África

Sádaba dedica una plaza a tres misioneros del pueblo que han trabajado durante décadas en África

Daroca acoge las V Jornadas sobre Clima y Polos del Frío con expertos de toda España

Daroca acoge las V Jornadas sobre Clima y Polos del Frío con expertos de toda España

La depuradora que necesita Zaragoza podría costar hasta 170 millones de euros y Serrano vuelve a pedir la implicación del Estado

La depuradora que necesita Zaragoza podría costar hasta 170 millones de euros y Serrano vuelve a pedir la implicación del Estado

El Ayuntamiento de Huesca presenta su nueva app municipal, más intuitiva y centrada en el ciudadano

El Ayuntamiento de Huesca presenta su nueva app municipal, más intuitiva y centrada en el ciudadano
Tracking Pixel Contents