La lucha contra la peste porcina en Aragón: la DGA pide a los municipios reforzar la seguridad y la vigilancia en los vertederos
El consejero de Agricultura, Javier Rincón, anuncia una reunión con su homólogo catalán para actualizar la información y contará con el respaldo de toda la Cámara en el decreto aragonés para hacer frente a los contagios que tienen en vilo al sector del porcino
El Gobierno de Aragón ha pedido a todos los municipios aragoneses, a través de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), que incrementen las labores de vigilancia y seguridad en los vertederos municipales como una medida más de prevención para poner coto a los posibles contagios de Peste Porcina Africana (PPA).
Así lo ha confirmado el consejero de Agricultura, Javier Rincón, que ha anunciado que es una medida adoptada fruto de sus conversaciones con el grupo de expertos que consiguió erradicar la peste porcina en Suecia. En estas conversaciones, los expertos suecos compartieron las conclusiones de su trabajo, en el que se observó que el origen del contagio de la peste porcina estaba, en el caso sueco, en el consumo de comida humana en mal estado por parte de los jabalís.
Por otro lado, el Gobierno de Aragón tendrá el apoyo de todos los grupos parlamentarios para sacar adelante el decreto que incluye las medidas específicas para hacer frente a los posibles contagios, desde que se detectó el foco de PPA en el entorno de Barcelona. Todos los grupos le ha agradecido al departamento la "transparencia" en este ámbito y el traslado de información puntual conforme hay novedades en la investigación.
El consejero Rincón ha anunciado también, en su comparecencia a petición propia sobre este asunto, que la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, ha remitido una misiva al delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, para solicitar que "compartan la información" que traslade al respecto el Ministerio de Agricultura.
En este sentido, Rincón mantendrá esta misma tarde una reunión con su homólogo catalán, con la intención de compartir información y estar al tanto de los avances de los contagios y de la investigación en torno al brote detectado en Cataluña que tiene en vilo al sector porcino aragonés.
