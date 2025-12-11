La 'nube' de la multinacional de Florentino Pérez en Aragón consumirá un 34% más de energía que toda la provincia de Teruel

La enorme cantidad de energía (y en ocasiones agua) que demandan los centros de datos representa una de las principales preocupaciones para diversos colectivos de Aragón, especialmente los ecologistas, en alerta ante el goteo de proyectos que han ido desembarcando en la comunidad en los últimos meses. Algunas voces internas, incluso se denuncia una "burbuja" en esta materia. Uno de los últimos en anunciarse ha sido el que promueven la multinacional de Florentino Pérez, ACS, y Benbros en La Puebla de Alfindén, que en términos anuales demandará más energía eléctrica que la que fue necesaria para abastecer a toda la provincia de Teruel en 2024.

Las previsiones, en ese sentido, están en los 1.134 gigavatios hora (GWh) por año, teniendo en cuenta que los centros de datos estarán operativos las 24 horas de los 365 días de cada curso y que esos picos de demanda no alcanzarán sus máximos hasta que no estén plenamente operativos, a partir de 2030. Si bien, al tratarse de un proyecto más modesto, en una acepción generosa del término, que otros como los de Amazon Web Services o Microsoft (este último, por ejemplo, demandará un 6% más de energía que todo Aragón), sus expectativas no son tan agresivas, pero eso no exime que sigan reclamando una enorme cantidad de suministro energético anual.

No en vano, la potencia que tienen asegurada los centros de datos de ACS y Benbros en La Puebla de Alfindén asciende a 150 megavatios (MW), cantidad que podría doblarse en una segunda fase que depende de los permisos que se han solicitado a Red Eléctrica. Así las cosas, con el volumen actual, los dos edificios que conformarán este campus tecnológico precisarían a pleno rendimiento de esos 1.134 GWh. En comparación, Aragón necesitó cerca de 10.000 en 2024, un 9,8% en Teruel: 979GWh. Por tanto, el centro de datos que impulsará Florentino Pérez en el área metropolitana de Zaragoza demandará un 34% más de energía que toda la provincia turolense en el pasado año.

Los promotores, no obstante, subrayan que incorporarán placas fotovoltaicas con un pico de 407,5 kilovatios para fomentar el autoconsumo. Cabe recordar que su socio principal, Benbros, de los hermanos Benjeuma, es una importante compañía energética, y que otro de sus aliados, con una participación muy pequeña (Iberian Fields Inversiones) también tiene experiencia en el sector. Los sistemas de emergencias para cortes de suministro o incendios, por su parte, funcionarán con combustible, con 60 generadores preparados.

Mientras, el abastecimiento de agua tiene dos funciones: la demanda industrial (refrigeración y protección contra incendios) y la doméstica (para uso higiénico y sanitario de los trabajadores). En este caso, la nube de ACS-Benbros contará con un sistema cerrado para no depender del consumo permanente y precisará de 3.532 metros cúbicos anuales, aunque el primer año, por el llenado inicial de los sistemas de refrigeración, necesitará 4.588 metros cúbicos.