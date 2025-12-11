Un paciente de Aragón afectado por la huelga de médicos: "Llevaba una hora en el hospital cuando me dijeron que se cancelaba mi operación"

Le pilló por sorpresa. Y la primera sensación fue de un poco de "rabia", comparte. Mario Romera es un adolescente de 16 años al que este martes le cancelaron la intervención del pie plano por los paros de médicos que esa mañana arrancaron en todo el país para rechazar el borrador del Estatuto Marco y, en Aragón, además, para reclamar al Ejecutivo autonómico mejoras en las condiciones laborales y económicas. "Llevaba ya una hora en el hospital Militar (General de la Defensa de Zaragoza) cuando vino un profesional y nos dijeron que por la huelga se suspendía la operación", apunta. La suya es de carácter no urgente. El Salud ha establecido servicios mínimos hasta este viernes y está garantizada la atención en las urgencias hospitalarias y extrahospitalarias, además de en partos, tratamientos o pruebas inaplazables u otros servicios urgentes no demorables.

Mario comparte que, aunque la suya no era una intervención urgente y lo comprende, la primera sensación que le invadió cuando le comunicaron que su operación se cancelaba fue de "rabia". "En ese momento vas mentalizado al hospital, y yo tenía a mi familia que me había preparado las muletas, la silla de ruedas... Por ejemplo, mis padres se habían cogido ese día de fiesta, con lo que eso cuesta, y resulta que no me pudieron operar, y eso fastidia", se sincera. Eso sí, apunta que su intervención podría aplazarse "incluso un año" y remarca que ya le han citado para atenderle la próxima semana, después de que la huelga haya concluido este viernes.

El "fastidio" para el joven fue mayor porque había tenido la suerte de ser el primer paciente al que iban a atender, algo que considera un "beneficio". "Ya me hicieron cirugía del pie plano derecho y ahora me tocaba el izquierdo. La última vez fui el último y me fui del hospital a las 23.00 horas", rememora. Pero parecía que este martes la situación sería otra. "Tuve que madrugar más de lo habitual porque me habían citado a las 8.00 horas. Me atendieron pronto, me dieron el pijama, me lo puse, me tumbé en la cama y me indicaron que sería el primero", relata.

Así estuvo una hora. Mario cuenta que había cuatro pacientes en la misma habitación. A dos de ellos sí que los operaron, cree que o por el tipo de intervención que requerían o por el tiempo que llevaban de espera. Pero a Mario y a otro usuario les indicaron que, por la huelga de médicos, había que cancelar esa intervención que el joven esperaba desde hacía casi un año. "En enero me revisaron el pie derecho (ya operado) y me cogieron cita para el izquierdo. Pedí que, por favor, fuera después de verano. El viernes 28 de noviembre me llamaron para operarme este 9 de diciembre", desarrolla.

Está previsto que su operación sea el próximo martes, día 16. "No sabía lo de la huelga de médicos, expresa, y sostiene que su cirugía sí conlleva una recuperación algo tediosa. Al menos, así vivió él la de su pie derecho, ya que tuvo que estar escayolado un mes entero en el que las muletas se convirtieron en su fiel acompañante. "En un mes y medio largo empiezas a andar, pero a hacer deporte aún tardas", puntualiza. Mario desea que la suerte le acompañe la próxima semana y que, como sucedió este martes, pueda evitar ser el último paciente al que intervengan.