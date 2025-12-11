Pilar Alegría ya piensa en las primarias del PSOE Aragón

La ministra de Educación y líder del PSOE aragonés, Pilar Alegría, ha afirmado este jueves que el anticipo electoral en Aragón está "próximo" y que cuando se convoque, se pondrá a disposición del partido y se presentará a las primarias para ser la candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón.

En declaraciones a los medios en Esplús (Huesca), Alegría ha lamentado que "morder la mano" haya sido la respuesta del jefe del Gobierno de Aragón, el popular Jorge Azcón, a una propuesta "seria" respecto de los presupuestos y que sea un presidente "incapacitado para dialogar y para llegar a acuerdos".

"Por un capricho personal y un cálculo electoral propio y de su partido, lleva a Aragón a un adelanto electoral" cuando la comunidad, ha enfatizado la ministra, necesita presupuestos y no acudir a las urnas.

Alegría ha subrayado que la ciudadanía pide a los partidos que lleguen a acuerdos en los temas importantes y ha dicho que el PSOE, como principal partido de la oposición en las Cortes, ha respaldado en lo que va de legislatura leyes propuestas por el PP.

Preguntada por los contactos de los que ha acusado este jueves Azcón a Vox con el PSOE para pactar una postura en contra de decretos del PP, ha comentado que en un parlamento con distintas fuerzas es "lógico" que se produzcan contactos en momentos determinados para conocer posiciones sobre distintos temas. "Aquí nadie quiere hacer juegos de trilerismo" y el proyecto del PP y Vox, ha enfatizado, "es el mismo: recortes y privatización, diferenciándose solo en las siglas".

Alegría ha lamentado además que un adelanto electoral por "capricho" de Azcón dejará a la comunidad en una situación de "bloqueo" de cuatro o seis meses, y por tanto paralizados fondos europeos muy importantes para Aragón, y además ha incidido en el coste de unas nuevas elecciones autonómicas para todos los aragoneses, de entre 2,5 y 3,5 millones de euros.

En todo caso, ha subrayado que se ve de vuelta a Aragón, que cuando haya convocatoria electoral se pondrá a disposición de su partido y se presentará a las primarias para ser la candidata. "A las elecciones nunca se les tiene que tener miedo; hay que afrontarlas con ganas, con ilusión y con voluntad de ganarlas y volver a concitar el apoyo mayoritario de los aragoneses y aragonesas" y esa, ha concluido, será la voluntad del PSOE.