Pleno con sabor a elecciones y bronca en Aragón: Azcón enciende a PSOE y Vox acusándoles de pactar contra el PP

Ambiente bronco y preelectoral en el que puede ser el último pleno de la legislatura en Aragón si se cumplen los pronósticos de un inminente adelanto electoral. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha vuelto a vender las bondades de su proyecto de Presupuestos para 2026, recordando las grandes cifras y anuncios y sin comprometerse, de nuevo, ni a llevar el techo de gasto ni el proyecto presupuestario para su debate en las Cortes de Aragón, como le han vuelto a exigir todos los grupos parlamentarios. La legislatura parece agotada en el Parlamento aragonés, donde incluso algunos diputados se han hecho fotos a modo de despedida.

El presidente aragonés había solicitado comparecer a petición propia para hablar de la situación económica de Aragón, pero ha acabado contando el mismo proyecto presupuestario que presentó hace una semana, con un crecimiento del 7% respecto a 2024 y grandes proyectos en infraestructuras. Y ha aprovechado también Azcón para analizar la ronda de contactos que ha mantenido en los últimos días con la intención, supuestamente, de aprobar las cuentas para 2026, aunque de momento ningún encuentro ha dado sus frutos. Y, de hecho, Azcón ha salido a la ofensiva atacando a los dos grupos parlamentarios que podrían garantizarle eso que supuestamente anda buscando: la aprobación de los presupuestos del próximo año.

Así, ha asegurado que, en la reunión mantenida ayer con la líder del PSOE Aragón, Pilar Alegría, y su portavoz parlamentario, Fernando Sabés, este desveló que "Vox les está pidiendo que voten juntos en contra de los decretos del Gobierno del PP". Sus palabras han provocado un revuelo instantáneo en la Cámara aragonesa, entre los gestos de incredulidad del PSOE y de Vox.

"El señor Sabés, en esa desesperación en que se encuentra, en un alarde de sinceridad, nos dijo que Vox le llama para ponerse de acuerdo en votar en contra de los decretos del PP. En su desesperación, nos lo confesó al señor Bermúdez y a mí", ha sido la frase exacta de Azcón, apuntando con un solo tiro a sus dos rivales principales.

El daño estaba hecho. El primero en pedir intervenir por alusiones, el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, que ha negado con rotundidad cualquier pacto con los socialistas. "Es totalmente mentira lo que acaba de decir el presidente: jamás he llamado yo al señor Sabés para hablar de nada de eso. Jamás. O miente Sabés o miente usted", ha recalcado el portavoz de Vox, que, pese a todo, ha seguido tendiendo la mano al PP. "Ha hecho esto para sacarme de mis casillas. Pues no. Le sigo tendiendo la mano, traiga los Presupuestos a las Cortes. Los vamos a analizar. Le ha salido el tiro por la culata y ha dado un espectáculo lamentable", ha denunciado Nolasco.

El portavoz de los socialistas, Fernando Sabés, ha denunciado la "manipulación" de sus palabras por parte del presidente aragonés, desvelando, además, el contenido del encuentro entre el PP y el PSOE con la intención de fraguar un acuerdo presupuestario. "Que puedan manipular determinadas reuniones duele, pero demuestra cómo es el adversario polìtico. Si tanto quiere saber qué se ha dicho en las reuniones, me gustaría que explicaran qué hizo el señor Mazón en esa reunión durante la dana", ha reaccionado Sabés.

El terreno del juego político ya está embarrado. Huele a elecciones. A pesar de que Azcón ha confirmado que la última reunión con Vox, de "sí o no", será este viernes. Pero el clima no parece propicio para ningún acuerdo. A pesar de que PSOE y Vox han vuelto a tender la mano en busca de un acuerdo que evite el paso por las urnas.

Al PSOE, Azcón les ha espetado que "su mano no está tendida, está quemada". "Es la cola del escorpión. Sabemos que va a picar porque es su naturaleza: ustedes mienten, no son de fiar y es imposible confiar en el PSOE", ha denunciado. Y a sus exsocios de Vox, y con los únicos con los que el PP se sigue abriendo, aunque sea de cara a la galería, a firmar un posible acuerdo, Azcón ha asegurado que "hay un acuerdo posible", pero "pasa por que nos pida cosas de nuestra competencia, dentro de la legalidad y nos pidan cuestiones dentro de un mínimo común, y no de máximos".

Pase lo que pase, ha concluido Azcón, "esta situación va a traer una buena noticia". "Si nos ponemos de acuerdo, habrá buenos presupuestos. Y si no quieren, convocaremos elecciones y será una buena noticia para Aragón porque escucharemos a los aragoneses", ha expresado, descargando la responsabilidad de ese acuerdo en las demás fuerzas políticas. "Y sI hay eleccionmes, habrá un Gobierno de Aragón más fuerte respaldado por las urnas que es lo que Aragón necesita", ha cerrado el presidente aragonés, que se ve con fuerza para repetir en el cargo después de pasar por las urnas.

El portavoz socialista, Fernando Sabés, mira al presidente Azcón durante su intervención. / JAIME GALINDO

La oposición acusa a Azcón de estar ya en campaña

Antes del ataque del presidente, el portavoz del PSOE había vuelto a tenderle la mano al PP y había vuelto a abrir la puerta, incluso, a aprobarle los presupuestos. Sabés ha reconocido que "les costó una hora morder la mano del PSOE, pero se la vuelvo a ofrecer como se la ofrecimos ayer". "Estamos a tiempo, si es verdad que quiere construir, traiga al Parlamneto el techo de gasto. Y siquiere avanzar con emedidas concretas, hagamos una gran mayoría", ha solicitado el socialista, que ha planteado la posibilidad de un "gran acuerdo entre los dos partidos principales de aquí y en España".

"Ayer en la reunión nos dijo que las cinco propuestas eran muy básicas y que estaban ya incluidas en su prespuesto. El PSOE aprobará sus presupuestos, si demuestra que todo esto está en sus presupuestos", ha defendido Sabés.

El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, ha reiterado que su formación no firmará "un cheque en blanco". "Lleva año y medio gobernando como si tuviera mayoría absoluta y ahora nos pide un acto de fe o un cheque en blanco: pretende que aprobemos unos presupuestos que nunca hemos visto. Eso no es negociar", ha denunciado.

Para José Luis Soro, portavoz de CHA, Azcón es "un gran ilusionista, y lo único que hace es sacarse de la chistera un Power Point". "Lo que hace usted es una carta adelantada a los Reyes Magos", ha criticado, y le ha pedido que se acuerde de la población "en riesgo de exclusión" a la que no le llegan los grandes anuncios.

Por su parte, Tomás Guitarte, de Teruel Existe, ha subrayado que el compromiso de Azcón de tramitar el techo de gasto en las Cortes es "su última promesa incumplida" y también ha insistido en que las grandes inversiones "no repercuten en mejorar el día a día de los aragoneses". "No sé si esta comparecencia es un primer acto de la campaña electoral, pero su visión de un Aragón en crecimiento constante no es real", ha denunciado.

Entre los grupos de la izquierda han reprochado al presidente que no haya tramitado los presupuestos. "Las cuentas se aprueban aquí,no en el Pignatelli", ha recalcado Andoni Corrales, de Podemos, que le ha recordado al presidente que "los presupuestos son 7.000 folios, no un Power Point de 38".

Y Álvaro Sanz, de IU, le ha espetado a Azcón que "si tan buenas son las cifras, menos Power Point y más techo de gasto". "Esto es una escenificiación absolutamente vacía: convoque elecciones si no tiene capacidad de aprobar los presupeustos, pero no nos invite a pantominas de este tipo", ha concluido el portavoz de IU, que ha incidido en que la pregunta "realmente importante hoy es "¿cuándo va a convocar elecciones, la semana que viene o la siguiente?"

La pregunta que todos se hacen hoy y que sigue flotando en el ambiente, pero la única que el presidente Azcón sigue guardando con celo en el que puede ser el último pleno de la legislatura.