La politóloga Cristina Monge presenta su nuevo libro en Zaragoza: "El cambio climático no es de izquierdas ni de derechas, pero la respuesta sí es política"

La crisis climática y la transición hacia un futuro más sostenible son los principales retos para la sociedad del presente para la politóloga Cristina Monge. La zaragozana ha presentado este jueves en la capital aragonesa La gran oportunidad, un preciso ensayo para saber cómo abordar desde la propia ciudadanía y desde las administraciones el desafío de sobrevivir a esta situación.

Monge, acompañada por el relator de la ONU Pedro Arrojo y por el sociólogo Víctor Viñuales, en una conversación dirigida por la periodista Eva Pérez Sorribes, ha defendido que el libro nace "para debatir y seguir pensando" sobre este gran tema. Un ensayo nacido de todas las asociaciones y movimientos sociales en los que Monge ha participado y que pretende rechazar "el discurso que dice que no hay alternativa y sí un cambio global" para cambiar ese destino. "Solo si conocemos lo que pasa y entendemos lo que ocurre y sus alternativas, podremos formar parte del cambio y será posible llevarlo a cabo", ha aseverado Monge, que ha destacado que "todas las familias políticas, incluso los negacionistas, tienen una propuesta para esta situación".

La politóloga rechaza que la transición ecológica desaparezca del debate político y ha criticado que el día de la dana, el 29 de octubre de 2024, el Congreso parase la conversación: "No hay debate político más trascendente e importante que cómo hacer frente a esta crisis". Para Monge, todas las propuestas para esta situación son "políticas", aunque cuenten con apoyo de la ciudadanía: "Va de nuestra vida y de poder seguir viviendo".

También ha señalado que las empresas, el sistema capitalista, están interesadas en que el medio ambiente se encuentre en buenas condiciones, "porque con un medio más sano esas empresas pueden hacer más dinero". "La transición no se debe plantear en clave de sacrificio, sino que se necesita comunicación y educación para que se presente como una oportunidad", ha resumido Monge, que ha animado a los presentes en la sede de Caja Rural de Aragón a plantear "una alternativa" y lograr que la transición sea "un cambio desde el disfrute".

Víctor Viñuales ha destacado "las luchas de Aragón" contra ciertos proyectos contra el medio ambiente y ha calificado de "útil" el libro para conocer las perspectivas: "Tenemos que repensar en conjunto para saber qué hacer, desde las facultades de empresa a toda la sociedad". Por su parte, Pedro Arrojo ha lamentado "los resultados frustrantes" de la política frente a esta perspectiva global: "La evolución de las decisiones no es positiva porque se toman decisiones asimétricas y a corto plazo". "La participación social sirve para involucrar a la población en este conocimiento", ha clamado Arrojo, que ha reclamado esa involucración de la sociedad.