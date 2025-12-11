Saturación en los hospitales de Aragón en plena ola de gripe: "Hay 26 pacientes a la espera de una cama y otros en los pasillos"

Y más y más. Aragón enfrenta la tercera jornada de la huelga de médicos, que terminará este viernes y que tiene alcance nacional, para rechazar el borrador del Estatuto Marco planteado por el Ministerio de Sanidad, con el que se reunirá este jueves el sindicato médico CESM, y también autonómico, con reivindicaciones al Gobierno de Jorge Azcón que pasan por reclamar mejores condiciones. Los paros, que comenzaron tras el puente de la Constitución, han coincidido además con el punto más crítico de la epidemia de la gripe, que ha crecido de forma muy notable hasta declararse el nivel 2 de riesgo en las tres provincias aragonesas. Y ello, inevitablemente, se ha dejado notar en las urgencias, cada vez más saturadas.

"Tenemos a 26 personas esperando a una cama y a 16 en los pasillos", explicaba una profesional del Royo Villanova este jueves por la mañana, tercer día de huelga. La facultativa ha compartido que la sala de espera estaba completa, y que la gente aguardaba entre consultas. "No se puede ni pasar", ha subrayado. Para ella, la saturación que ha sufrido el hospital en esta tercera jornada de huelga ha sido consecuencia de la suma de varios factores como el puente de la Constitución, la epidemia de la gripe y la huelga de médicos.

"Estamos atendiendo las urgencias, y todos los pacientes ingresados se ven. Cumplimos con los servicios mínimos (los establecidos por el Salud para las jornadas de huelga), pero si empiezas ya así una guardia...", ha expuesto la profesional, que ha indicado que se está presionando para que, a los pacientes que sea posible, se les dé el alta y poder "desatascar" el servicio.

Según los datos ofrecidos por el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, durante el martes y el miércoles, dos primeros días de huelga, se han atendido 4.300 urgencias en los hospitales de Aragón y otras 1.150 en los DUAP (Dispositivos de Urgencias de Atención Primaria), que son las nuevas urgencias de tarde de Zaragoza, que se estrenaron el 1 de diciembre. Fue preciasmente en la segunda jornada de paros cuando tanto Sanidad como sindicatos registraron un mayor seguimiento de la huelga, cifrándolos los primeros en un 16,27% y, los segundos, en un 80% en los hospitales y un 50% en Primaria.

Ello se dejó notar en las urgencias del hospital Miguel Servet, según han apuntado varios pacientes que en este tercer día de paros esperaban en la sala de espera. "Había mucho público, pero la atención fue estupenda", ha indicado Gloria, que esperaba a los resultados de unas analíticas de su madre, de 92 años.

Gloria ha explicado que a su madre le tuvieron que hacer un análisis la semana pasada porque tiene anemia. El médico les indicó que trataría de acceder él a los resultados para poder dárselos antes del puente de la Constitución y atender a la paciente lo antes posible. "Al final no nos pudo decir nada. Entonces este martes fue mi hermana al centro de salud a preguntar pero, como había huelga de médicos, el doctor no estaba", ha sostenido. Lo comunicaron en el ambulatorio y allí les informaron de que había otra profesional que también tenía acceso al historial médico y que podían contactar con ello. "Fue perfecto, enseguida nos llamó", ha celebrado.

Luego, las cosas se ralentizaron algo más. "Estuvimos desde las 11.00 horas esperando a que viniera una ambulancia a casa para buscar a mi madre. A las 17.00 horas llamé para preguntar qué había pasado, y nos dijeron que había mucha demanda", ha relatado. Con los profesionales acordaron pedir un taxi para desplazar a su madre a urgencias, y sobre las 17.30 horas llegaron al Servet.

"Había muchísima gente, pero la verdad es que, como teníamos el papel que indicaba que era urgencia, enseguida nos atendieron. Y la doctora fue un encanto de persona, majísima, y también los enfermeros. Para nosotras fue estupendo", ha compartido Gloria.