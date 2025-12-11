Zaragoza acogerá el mayor foro internacional de vacunas contra la tuberculosis en abril de 2027

La Universidad de Zaragoza albergará la próxima edición del Global Forum on TB Vaccines, la reunión internacional más importante dedicada a las vacunas contra la tuberculosis. Esta se celebrará en abril de 2027. Se trata del principal foro mundial dedicado a analizar el estado de la ciencia en torno a la vacuna de la tuberculosis, compartir los últimos avances de la comunidad investigadora internacional e identificar los desarrollos que acerquen el objetivo de una vacuna capaz de contribuir a la erradicación de la enfermedad.

Desde la Universidad de Zaragoza indican que alojar este foro en España y, concretamente, en el campus público aragonés, es una oportunidad excepcional para acoger un intercambio de ideas científicas entre investigadores de todo el mundo. Se espera la participación de alrededor de 500 personas procedentes de más de 35 países.

España es referente internacional en investigación de vacunas frente a la tuberculosis gracias al desarrollo de la vacuna MTBVAC contra la tuberculosis, que se encuentra ya en las fases finales antes de su producción y distribución, ya que ha alcanzado ensayos clínicos de Fase 3 en recién nacidos y Fases 2 y 2b en adolescentes y adultos en India y África. Este reconocida y contrastada labor en la lucha contra la tuberculosis, liderada por la Universidad de Zaragoza en colaboración con la empresa biotecnológica gallega Biofabri, ha sido clave para seleccionar la candidatura española, liderada por la Universidad de Zaragoza, como sede del 8th Global Forum de Vacunas de la Tuberculosis en 2027.

Además, el apoyo decidido de los Ministerios de Sanidad y de Ciencia, Innovación y Universidades, el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y las Cortes de Aragón ha sido decisivo para que los organizadores del Global Forum on TB Vaccines hayan apostado por Zaragoza como próxima sede de este encuentro internacional.

El Paraninfo de la Universidad de Zaragoza albergará las sesiones de este foro en las que se darán cita investigadores, organismos internacionales, sociedad civil e industria sanitaria.

Las sedes anteriores han sido las siguientes: 7th Rio de Janeiro (2024), 6th Toulouse (2022), 5th New Delhi (2018), 4th Shanghái (2015), 3th Cape Town (2013), 2nd Tallin (2010) y la inicial, auspiciada por la OMS, en Ginebra en 2001.

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, ha señalado que "Zaragoza combina excelencia científica, compromiso institucional y atractivo cultural y el próximo Global Forum on TB Vaccines, que va a acoger la Universidad de Zaragoza, será un escaparate de la capacidad de nuestra universidad, de nuestra región y de nuestro país para liderar la investigación en vacunas y será también una oportunidad única para reforzar las alianzas internacionales en la lucha contra la tuberculosis".

Por su parte, el catedrático e investigador Carlos Martín Montañés ha recordado que "cada año la tuberculosis mata a 1,2 millones de personas, una cifra similar a la población de Aragón" y ha añadido que la nueva vacuna de la tuberculosis es "una necesidad y hay que defender siempre el derecho universal al acceso a las vacunas".