Los 5 pueblos de Aragón que parecen sacados de un cuento de Navidad, según National Geographic: "Ideales para una escapada"

Aragón se ha convertido en uno de los destinos más buscados para las escapadas navideñas. Según la revista National Geographic, la comunidad reúne algunos de los pueblos más bellos de España, lugares que combinan arquitectura medieval, paisajes nevados y ambientes acogedores.

Desde Albarracín hasta el Matarraña, estos cinco pueblos aragoneses parecen sacados de una postal de invierno y son perfectos para disfrutar de la Navidad en un entorno auténtico y cercano.

Albarracín, el pueblo medieval que brilla aún más en invierno

Albarracín vuelve a encabezar la lista de destinos más mágicos de Aragón. National Geographic destaca cómo “esa panorámica de casas rojizas y techos oscuros se va iluminando poco a poco al llegar la noche”, una estampa que en estas fechas adquiere un encanto especial.

Albarracín combina naturaleza, historia e identidad / El Periódico de Aragón

Sus murallas, la Torre del Andador, la Catedral o el Castillo se integran en un paisaje que, cuando nieva, parece el escenario de un cuento de Navidad. El Belén de su plaza Mayor es uno de los imprescindibles para los visitantes en diciembre y enero.

Aínsa, luces navideñas y ambiente pirenaico

Aínsa, en pleno Pirineo, combina un casco histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico con una atmósfera cálida y festiva. Desde el 1 de diciembre, sus calles y su plaza Mayor se iluminan, marcando el pistoletazo de salida de la Navidad.

Encendido de luces navideñas en Aínsa. / SERVICIO ESPECIAL

El mercadillo navideño —del 26 de diciembre al 1 de enero— ofrece productos artesanales, gastronomía local y vino caliente. Además, su proximidad al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido convierte la escapada en una experiencia completa de tradición y naturaleza.

Rubielos de Mora: arquitectura, historia y espíritu navideño

Rubielos de Mora es uno de los pueblos más bonitos de España y un destino perfecto para quienes buscan una Navidad tranquila y auténtica. Este pueblo de Teruel destaca por sus calles adoquinadas, palacios renacentistas y la imponente Iglesia de Santa María la Mayor.

Excolegiata de Santa María en Mora de Rubielos / Pueblos Mágicos de España

La revista recuerda que en 2020 el pueblo ganó el Premio Pueblo Ferrero, gracias a la implicación de sus vecinos en la iluminación de su plaza mayor. Un ejemplo del espíritu comunitario que define la Navidad en Rubielos.

Canfranc Estación: la postal perfecta entre montañas nevadas

La espectacular estación internacional de Canfranc, hoy convertida en hotel de lujo, es uno de los iconos del Pirineo aragonés. Su fachada, que según National Geographic parece “no terminar nunca”, iluminada en invierno y rodeada de montañas nevadas, ofrece una postal invernal única e inolvidable.

Vista panorámica de la Estación de Canfranc reconvertida en hotel de lujo / ARCHIVO

Además de su atractivo arquitectónico, Canfranc es el punto de partida ideal para rutas de senderismo, visitas al Somport o jornadas de esquí en Astún y Candanchú.

Cretas y los pueblos del Matarraña: un belén de piedra en Teruel

La comarca del Matarraña, conocida como la 'Toscana' aragonesa, reúne algunos de los pueblos más encantadores de Aragón: Cretas, Calaceite, Valderrobres o Beceite forman una ruta perfecta para descubrir su arquitectura medieval, paisajes ocre y calles que parecen haberse detenido en el tiempo.

Plaza Mayor de Cretas / TURISMO DE ARAGÓN

La revista destaca lugares como la Iglesia de la Asunción de Cretas, del siglo XVI, famosa por la curiosa figura de su arquitecto esculpida sobre la Virgen. Un detalle que añade personalidad a un destino lleno de encanto.

En resumen, Aragón reúne todo lo que uno espera de la Navidad: montañas nevadas, calles adoquinadas, mercados, tradiciones y pueblos que brillan con luz propia. Con estos cinco destinos recomendados por National Geographic, la comunidad se consolida como un lugar ideal para disfrutar de unas fiestas de cuento.