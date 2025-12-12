Así están las encuestas de las elecciones en Aragón 2026

Aragón irá a elecciones el próximo 8 de febrero tras no llegar Jorge Azcón a un acuerdo con Vox que diera luz verde a los presupuestos de la comunidad y rechazar la mano tendida del PSOE. Tanto la izquierda como la ultraderecha acusan al PP de escenificar una decisión que ya tenían tomada de antemano, mientras que los populares acusan a los de Nolasco de "no haber querido" aprobar las cuentas públicas. Será el primer adelanto electoral de la historia de Aragón.

La convocatoria formal se oficializará el próximo lunes día 15 en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) para que la fecha definitiva, el segundo domingo de febrero, quede legalmente establecida. Azcón sigue así la senda iniciada en las filas populares por María Guardiola en Extremadura, que abrirán las urnas el 28 de diciembre. En ambos casos, la estrategia es similar: buscar una mayoría más amplia sin tener que quedar supeditado a Vox.

En estos momentos, en las Cortes de Aragón están representadas 8 formaciones políticas: PP (28 escaños), PSOE (23 escaños), Vox (7 escaños), Chunta (3 escaños), Teruel Existe (3 escaños), Podemos (1 escaño), IU (1 escaño) y Par (1 escaño). En 2023, Azcón logró el apoyo de Vox y PAR para superar la mayoría absoluta, establecida en 34 diputados.

El promedio de las encuestas publicadas sobre las elecciones de Aragón otorga al PP una holgada ventaja de 14 puntos sobre el PSOE, que presentará como candidata Pilar Alegría, actual ministra de Educación y portavoz del Gobierno. Azcón lograría el 38,4% de los votos (3 puntos más que en 2023), mientras que los socialistas se quedarían con el 24,1% de los sufragios por el 29,55% que lograron hace dos años. Vox se anotaría un fuerte ascenso, pasando del 11,2% al 16,5% de las papeletas, a siete puntos y medio del PSOE. El resto de formaciones se moverían entre el 3% y el 5% de los apoyos.

Traducidos estos promedios a escaños, el PP subiría de 28 a 31 diputados, por lo que se quedaría a solo tres votos de la mayoría absoluta. El PSOE, en cambio, caería de 23 a 18 parlamentarios, mientras que Vox crecería de 7 a 11 representantes. Aragón Existe mantendría sus 3 escaños; Chunta bajaría de 3 a 2 representantes; IU pasaría de 1 a 2 parlamentarios; Podemos repetiría con 1 representante y el PAR perdería su único diputado.

Con estos resultados, aunque Azcón se quedaría más cerca de la mayoría absoluta, todavía necesitaría la ayuda de otras formaciones para repetir como presidente de Aragón y para la gobernabilidad. En concreto, tendría que conseguir el apoyo de Vox, la abstención del PSOE o el apoyo de Aragón Existe.