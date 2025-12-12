Azcón no llega a un acuerdo con Vox y las elecciones en Aragón serán el 8 de febrero
La convocatoria oficial de las primeras elecciones autonómicas adelantadas de la historia de la comunidad se hará el próximo lunes
Lo que era un secreto a voces se ha confirmado. Jorge Azcón no ha llegado a un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos tras la segunda reunión con Alejandro Nolasco celebrada este viernes en el Pignatelli por lo que los aragoneses irán a las urnas el próximo 8 de febrero.
La convocatoria oficial de las elecciones autonómicas, las primeras adelantadas de la historia de Aragón, se hará de forma oficial el lunes. Al día siguiente, el martes, la convocatoria quedaría publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), lo que trasladaría la cita con las urnas a los 54 días posteriores, el domingo 8 de febrero.
Ya es oficial que Aragón vivirá el primer adelanto electoral de su historia en uno de sus momentos de mayor inestabilidad política. El actual Gobierno presidido por Jorge Azcón nació siendo de coalición con Vox ocupando incluso dos importantes departamentos como Justicia y Agricultura.
Un año después, la ultraderecha decidió romper el acuerdo en Aragón tras una decisión de la cúpula nacional tras un duro desencuentro por el reparto de menores migrantes. Después de un año y medio de desencuentros y tensiones entre los populares y Vox, el camino hacia el acuerdo se había hecho cada vez más estrecho y empinado.
Nolasco carga contra Azcón
El portavoz de la ultraderecha, Alejandro Nolasco, ha aseverado que a Azcón “no le gustó el resultado de las urnas” y por eso opta por convocar el adelanto: “No ha habido ningún interés en negociar, han tenido un inmovilismo absoluto porque tienen decidido ir a las urnas”. Para Nolasco, el presidente de Aragón se encuentra “centrado en la campaña más que la comunidad tenga buenos Presupuestos”. Mostrando su predisposición por la negociación, el líder de la ultraderecha en la comunidad ha solicitado establecer un calendario de reuniones, “consejería a consejería”, para abordar la situación de las cuentas autonómicas.
“Si nos pusimos de acuerdo una vez, ¿por qué no hacerlo otra vez?”, ha aseverado Nolasco, que ha criticado a Azcón por “armar un paripé” y ha señalado que la DGA “no ha dado el documento” a Vox para conocer en profundidad los Presupuestos.
Entre los argumentos dados por Azcón, según el portavoz de la ultraderecha, están que “el Presupuesto es el mejor del mundo y de la historia”. Las relaciones entre los dos partidos es “la misma de siempre: Vox sigue firme en sus ideas y el PP y PSOE están cambiando”.
- Una mítica bocatería de Zaragoza abre su tercer establecimiento en un nuevo barrio en plena expansión
- El líder del PP mejor valorado está en Aragón y supera a Ayuso...pero es un gran desconocido
- Una empresa aragonesa de venta de carne de jabalí: 'Llevamos años pagando la psicosis de la peste porcina; me recuerda a las vacas locas
- Así será la nueva calle que se creará en uno de los barrios del Casco Histórico de Zaragoza
- La ‘gran Zaragoza’ supera la frontera simbólica de los 800.000 habitantes
- Adiós a uno de los mejores 'brunch' de Zaragoza: Nati Natillas baja la persiana
- ¿Qué es Forestalia? La empresa aragonesa que ha pasado de los molinos de viento a las granjas de datos
- La empresa armamentística Instalaza abandona el centro de Zaragoza y cierra un convenio para construir 155 nuevas viviendas