Bolea reclama una "financiación suficiente" e infraestructuras "adecuadas" para la Universidad de Zaragoza

La rectora del campus público ha presentado su informe de gestión durante el Claustro universitario

Rosa Bolea y parte de su equipo, este jueves en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

Rosa Bolea y parte de su equipo, este jueves en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. / UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, ha presentado este viernes ante el Claustro su informe de gestión correspondiente a 2025 -fue elegida rectora en marzo-, así como las principales líneas de su plan de actuación para 2026. Durante su intervención, ha destacado que uno de sus compromisos es” afianzar una oferta académica de calidad, adaptada a las necesidades de la sociedad", que sitúe al campus público en una posición preferente en el ecosistema de la educación superior en España y también fuera.

Durante este 2025 se ha renovado el mapa de titulaciones oficiales de grado y máster y se ha realizado un estudio de viabilidad de nuevas titulaciones. En este sentido, Bolea se ha referido a la impartición del Grado de Medicina en Teruel, así como el nuevo grado en International Business, y el Máster universitario en Tecnologías para la Salud Digital en Teruel. "No me quiero olvidar de una cuestión fundamental como es el poder contar con una financiación suficiente e infraestructuras adecuadas. En 2025 se han realizado diferentes actuaciones en materia de mejoras de infraestructuras y estamos proyectando otras a realizar en 2026, con el objetivo de favorecer unas condiciones óptimas en la realización de la actividad docente e investigadora", ha añadido.

Bolea también ha insistido que “la investigación, junto con la transferencia del conocimiento y su divulgación, es una de las funciones esenciales de la Universidad de Zaragoza, que deriva de su papel clave en la generación del saber, la innovación y el bienestar social”. Ha señalado que en 2025 la institución se ha consolidado su liderazgo en investigación, excelencia y proyección social, con iniciativas destacadas como la creación del Instituto Universitario CAPA (Centro de Astropartículas y Física de Altas Energías) y el impulso definitivo para la creación del IPIEC (Instituto de Prospectiva e Investigación en Educación y Ciudadanía), junto con la consolidación del INMA (UNIZAR-CSIC), único centro “Severo Ochoa” en Aragón.

Varios de los asistentes, este viernes, al claustro de la Universidad de Zaragoza.

Varios de los asistentes, este viernes, al claustro de la Universidad de Zaragoza. / UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

En materia de Transferencia, Bolea se ha referido a la realización de numerosos proyectos, actividades de valorización, e iniciativas de fomento de la creación de empresas spin-off y start up, así como el impulso a la creación de cátedras institucionales y de empresa, en las que la Universidad de Zaragoza ha consolidado su liderazgo. Según se refleja en el informe presentado, en lo que llevamos de 2025 se han puesto en marcha más de 570 proyectos OTRI con un valor de más de 7 millones de euros.

La rectora ha destacado los avances en la digitalización de los procesos de gestión y las bases para una transformación digital apoyada en IA. Según ha compartido Bolea, “2026 consolidará estas líneas de trabajo, con el objetivo de seguir fortaleciendo una universidad más inteligente, sostenible e inclusiva, en la que la tecnología y la inteligencia artificial sean instrumentos estratégicos para la mejora de la docencia, la investigación y la gestión universitaria”.

Asimismo, Bolea ha incidido especialmente en las iniciativas desarrolladas para el estudiantado, personal docente e investigador, y personal técnico de administración y servicios. En relación al estudiantado, ha destacado el foco de la institución en su proyección, así como en favorecer una formación completa y de excelencia. 

TEMAS

