Cadrete pone en valor su cardo con un concurso culinario

Cadrete se prepara para acoger una nueva edición del Concurso Gastronómico ‘El Cardo de Cadrete’, que se celebrará el domingo 14 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Con este evento, el ayuntamiento busca poner en valor el sabor y calidad de un producto muy importante para zona. Pero más allá de un simple concurso, la jornada ofrecerá a los asistentes múltiples actividades culinarias desde degustaciones hasta música y entretenimiento tanto para los adultos como para los más pequeños.

Este año, debido a las inundaciones de finales de septiembre y a la poca producción de cardo en la localidad, la jornada se ha reducido a un solo día, en lugar de dos. Lo más destacado será el Concurso Gastronómico, donde los participantes deberán elaborar recetas utilizando el producto estrella del municipio. El Ayuntamiento se encarga de suministrarles el cardo. A partir de ahí tienen rienda suelta para cocinar el plato que quieran, desde carrilleras al vino tinto hasta lasañas. Una forma de dar rienda suelta a la creatividad dándole un toque personal a los platos pero con el cardo siempre como ingrediente protagonista.

El premio para el ganador será de 300 euros, el segundo 200 y el tercero 100. Además, recibirán también un plato conmemorativo hecho a mano por el artista artesano Néstor Pablo de Sediles.

Por otro lado, también habrá un concurso infantil, donde se espera que participen unos 30 niños y niñas de entre 8 y 13 años. Ahí, los más pequeños aprenden a hacer platos divertidos y sabrosos con un alimento que por sí solo les puede resultar poco atractivo o desconocido.

Cartel de la Feria del Cardo de Cadrete 2025. / AYUNTAMIENTO DE CADRETE

Animación todo el día

Además, durante todo el día, de 10 a 14 y de 16 a 20 horas, habrá hasta 26 puestos de artesanía y productos gastronómicos de todo tipo. En cuanto al resto de actividades, habrá también catas de vino, de cerveza, talleres de coctelería sin alcohol para niños y animaciones tanto para el público infantil como para adultos. Chipilandia harán un actividad infantil, un family game para los más pequeños y además, Pablo Puertolas ambientará la jornada con un concierto de baile.

En definitiva, son muchas las razones para venir a Cadrete y disfrutar de esta fiesta. Una ocasión para dar visibilidad a un producto desconocido en muchas partes de España y hasta de Aragón, presentandolo a los visitantes de una forma atractiva y divertida, según señala la concejala de Cultura, Elisabet Carballo.