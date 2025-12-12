Este es el calendario para el adelanto electoral en Aragón: fechas clave, campaña y jornada de reflexión

Si la última reunión entre el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Nolasco, fracasa este viernes, se activaría el primer adelanto electoral de la historia de Aragón. Los plazos y el proceso están marcados por ley y, salvo sorpresa que lo evite, el anticipo de las elecciones se activaría este lunes, lo que significaría la convocatoria de elecciones el próximo 8 de febrero.

Así, el presidente de Aragón Jorge Azcón podría comunicar el anticipo electoral este lunes, 15 de diciembre, a través de un decreto para disolver las Cortes de Aragón que activaría la convocatoria. El martes, 16 de diciembre, entraría en vigor la convocatoria. Y a partir de ese día, se contarían las 54 jornadas que define la ley electoral hasta la cita con las urnas, el 8 de feberero.

Entre tanto, el 21 de diciembre se celebrarán las elecciones en Extremadura, que servirán de termómetro para conocer la fortaleza de los partidos en la primera comunidad autónoma liderada por el PP que llama a las urnas tras romper con Vox.

Con el Parlamento aragonés disuelto, se activaría la Diputación Permanente, presidida por la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, y el resto de miembros de la Mesa de las Cortes, y formada por un total de 25 diputados, manteniendo la proporcionalidad que dieron las urnas en mayo de 2023. En concreto, 8 del PP; 6 del PSOE; uno de Vox; uno de Podemos; uno de Teruel Existe; uno del PAR; uno de IU y uno de Chunta Aragonesista.

Entre sus funciones está la de tramitar como proyecto de ley por procedimiento de urgencia los decretos leyes que apruebe el Gobierno durante los periodos en que las Cortes estén disueltas. Además, la no convalidación expresa por las Cortes de Aragón de un decreto ley determinará su derogación.

Con este calendario, la campaña electoral comenzaría el 23 de enero a las 00.00 horas y acabaría el 6 de febrero, a las 23.59 horas. Antes habrán de registrarse las coaliciones electorales y las listas al Parlamento autonómico, en una cita insólita en la que los comicios autonómicos no coinciden con las municipales. El día 7 de febrero, sábado, sería la jornada de reflexión y el domingo 8, las votaciones.

A partir de entonces, empezaría a correr el tiempo para la constitución de las nuevas Cortes de Aragón y la elección del futuro Gobierno de Aragón.