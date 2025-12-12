La china Leapmotor presentará el martes su proyecto en Borja con 40 millones de inversión y 170 empleos para fabricar chasis

La apuesta de China por la automoción en Aragón da un nuevo paso. Fagor y la china Duoli invertirán 40 millones de euros en una fábrica de chasis para vehículos eléctricos en Borja, una apuesta relacionada directamente con la implantación de la gigafactoría de Stellantis y CATL en Figueruelas, ya que los componentes serán para Leapmotor. La idea es que la planta esté en funcionamiento en el segundo trimestre de 2026 y genere 170 empleos directos.

Pero todavía quedan detalles por definirse. El primero, la potencia eléctrica, ya que la empresa ha solicitado una mayor capacidad. Por otro, la puesta a punto de las naves. El Ayuntamiento de Borja ya ha concedido la licencia y en estos momentos se trabaja en el arreglo de las cubiertas de las naves, que ocupan un espacio de 32.000 metros cuadrados, 21.000 de ellos ya construidos. Al igual que sucederá en la gigafactoría, la colocación de la tecnología, de origen chino, será realizada por varios trabajadores del gigante asiático y el consistorio ya baraja alternativas para alojarlos.

Asimismo, Leapmotor ha mostrado interés por los terrenos aledaños a las naves donde tendrá su nueva fábrica en Borja. El objetivo es ampliar la planta en una segunda fase con esos terrenos, que suman 9.000 metros cuadrados. La empresa de automoción china presentará su proyecto el próximo martes en Borja.

El proyecto está siendo desarrollado por la empresa Fagor Ederlan y su socio chino Duoli Technology, en la unión de empresas Lieder Automotive, para modernizar y adecuar las instalaciones de la planta de Fagor en el polígono industrial Barbalanca de Borja.