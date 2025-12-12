El clúster de la construcción de Aragón ya mira al futuro: "Debemos asentarnos en 2026 y 2027"

El Clúster Industrial de la Construcción de Aragón (CICA) celebró este pasado jueves su primera Asamblea General, un hito que confirma la consolidación de este proyecto como el gran punto de encuentro del sector en la comunidad autónoma. La jornada tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y reunió a representantes institucionales, empresas socias, centros tecnológicos y colegios profesionales.

La Directora General de Vivienda del Gobierno de Aragón, María Pía Canals, destacó la relevancia del clúster como mecanismo de colaboración, innovación y transformación del sector. “Un clúster no es simplemente una agrupación de empresas. Es una herramienta que permite organizar un sector en torno a una visión compartida, generar colaboración, impulsar innovación y acelerar procesos de transformación que, de otra manera, avanzarían con mucha más dificultad”, afirmó.

En su intervención, Canals subrayó que la industrialización de la construcción, la digitalización, la eficiencia energética y la sostenibilidad son retos inmediatos del sector, y que el clúster es clave para abordarlos de manera coordinada. Asimismo, felicitó a CICA por la constitución formal de la entidad, la incorporación de más de 70 empresas y entidades, la creación de grupos de trabajo especializados y la obtención del sello AEI (Agrupación Empresarial Innovadora), que reconoce la madurez del clúster y su capacidad de impulsar proyectos innovadores a nivel autonómico y estatal.

Un primer año de lanzamient

El presidente de CICA, Juan Carlos Bandrés, repasó los hitos de este primer año desde la constitución formal del clúster en enero de 2025 con 41 socios fundadores hasta la actualidad, con 72 socios y cinco colaboradores. Bandrés resaltó la importancia de los cinco grupos de trabajo constituidos como motores técnicos e innovadores: Industrialización y mejora de procesos, Materiales, Obra Civil e Infraestructura, Digitalización, Rehabilitación, eficiencia energética y sostenibilidad, y Recursos Humanos.

Además, la Asamblea contó con dos ponencias de alto nivel que pusieron el foco en la innovación y la industrialización del sector: “Factores claves para la industrialización e innovación en el sector”, impartida por Juan Carlos Dueñas Marina (Vicepresidente de CAAR – Director General de Linde Wiemann); y “Arquitectura e Industrialización”, a cargo de Santiago Iribarren Santesteban (Presidente COAVN – Coordinación CSCAE).

Asimismo, Bandrés señaló que la entidad ha logrado consolidarse como interlocutor válido ante medios, instituciones y actores clave del sector, reforzando su presencia en la Red Nacional de Clústeres de la Construcción.

Mirando hacia el futuro

El presidente subrayó que los próximos años serán de consolidación y crecimiento estructurado. “2026 y 2027 deben ser los años en los que el clúster se asiente, madure y empiece a consolidarse. Tenemos la base, tenemos la masa crítica, tenemos el reconocimiento institucional y contamos con una dirección técnica que está impulsando el proyecto con profesionalidad y solvencia”, señaló.

La Asamblea concluyó con un aperitivo networking, que reforzó la colaboración entre socios y colaboradores y puso de relieve el papel de CICA como catalizador de proyectos de innovación y transformación del sector en Aragón.

El clúster

El Clúster Industrial de la Construcción de Aragón se constituyó el 9 de enero de 2025 con el objetivo de transformar e industrializar el sector de la construcción en la comunidad autónoma. En su primer año, ha logrado formalizar su entidad, aumentar su masa social, constituir grupos de trabajo estratégicos y obtener el sello AEI, consolidándose como referente de innovación y colaboración en el sector.