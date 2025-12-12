Corrales (Podemos) se retira de "la escena política" y agradece "el trato recibido" en las Cortes de Aragón

El diputado autonómico de Podemos, Andoni Corrales, ha formulado este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes, su última pregunta parlamentaria de la legislatura: "Me retiro de la escena política, gracias a todos por el trato recibido".

En su intervención, al preguntar a la consejera de Ciencia, Empleo y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, el diputado ha recordado que entró en política "por los bomberos forestales" y ha querido terminar su etapa parlamentaria enviando "un fuerte abrazo" a los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, que este jueves se han movilizado, "y les gasearon con gas pimienta", asegurando que "cuando el PSOE machaca al obrero es lo que pasa".

La figura de Corrales ha estado rodeada de polémica en el seno de Podemos por el último año, en el que ha estado distanciado de la formación y sin contacto con la dirección que desde hace unas semanas ostenta Ricard Mitjana. La fractura entre el único diputado autonómico y la gestora que ha dirigido el partido en los últimos meses era tal que llevó a la intervención de la dirección nacional de Podemos, que decretó un equipo técnico que se ha convertido, en los últimos tiempos, en la Ejecutiva del partido. La intención de esta Ejecutiva, con Mitjana como foco, es recuperar la actividad en todo el territorio y pelear por mejorar los resultados electorales en los comicios del próximo 8 de febrero.

Andoni Corrales ha preguntado sobre la reforma de la Facultad de Medicina, indicando que cuando gobernó Podemos dejó presupuestados 14 millones de euros y que el Gobierno de Jorge Azcón lo ha reducido a 300.000 euros. "Ustedes no han apostado por esta reforma", ha aseverado.

Claudia Pérez Forniés ha expresado que el anterior Gobierno aprobó un contrato-programa con la Universidad de Zaragoza de 52 millones de euros para el periodo 2022-2026, con solo 2,5 millones para 2022, y que la institución académica "se ha visto incapacitada para sacar un contrato-programa tan grande".

Ha comentado que este jueves se ha reunido la Comisión Mixta Gobierno de Aragón-Unizar y se ha alcanzado el compromiso de llevar a cabo un contrato-programa específico para las obras de Medicina en Zaragoza en el periodo 2027-2031.