La directora de informativos de Aragón Televisión y Aragón Radio renuncia a su cargo "por motivos personales"

Poco más de 14 meses ha durado en el cargo la que hasta ahora era jefa de informativos de la televisión y radio autonómicas en Aragón. La periodista Elena García, aunque ella misma en la profesión se denominaba Elena Salamanca, ha presentado su renuncia alegando "motivos personales" después de más de 14 meses envuelta en la polémica y las críticas desde los partidos de la oposición al Gobierno de Jorge Azcón en la DGA. Desde su aterrizaje en el puesto, llegada desde Madrid directamente a este puesto de confianza, han sido numerosas las quejas que ha suscitado en las formaciones políticas que incluso han llegado a pedir su cese en varias ocasiones por el sesgo que estaba imprimiendo en las informaciones sobre la comunidad.

El consejo de administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) dio en su reunión de esta semana el visto bueno a su renuncia, que no cese, de la que informó la máxima responsable del ente público, Raquel Fuertes. De hecho, se acogió con unanimidad esta petición propia que se hará efectiva a partir del próximo lunes. El último día en el cargo está fijado para este domingo, día 14 de diciembre, según confirmó a este diario las fuentes oficiales de la corporación.

La labor de Elena Salamanca al frente de la dirección de los informativos autonómicos ha estado durante meses acompañada por críticas a la "discriminación" al resto de partidos que no fueran el PP o Vox, o la "manipulación" y "falta de pluralidad" en los contenidos. Son términos que han acompañado a las voces que han pedido su cese desde dentro del propio consejo de administración de la CARTV y desde fuera, en declaraciones públicas. Otras fuentes consultadas por este diario aseguran que la confianza depositada en ella cuando se le nombró para el puesto, en septiembre de 2024, se había erosionado y desgastado por las desaveniencias internas.

Aunque las fuentes oficiales de la CARTV no confirman este extremo y se remiten a los motivos que hay detrás de su renuncia, sus "motivos personales". Además ahora ya, con su salida voluntaria, esos roces carecen de importancia. Los esfuerzos en la CARTV se centran en cómo cubrir ese hueco que deja, lo que obligará a un nombramiento exprés que se complicaría si se anuncian unas elecciones anticipadas en Aragón, o una reestructuración interna para dar cobertura a las labores que desempeñaba la periodista.

Ha durado poco más de un año en el puesto, entre presiones políticas y críticas a su gestión, esta zaragozana que llegaba desde Madrid a Aragón Televisión y Aragón Radio con el aval de sus 20 años de experiencia en la profestón. Así lo defendió en su nombramiento la directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), Raquel Fuertes. Un "perfil versátil y una amplia experiencia en los servicios informativos" tras su trayectoria profesional en la que, apuntaron, había "formado parte de las noticias líderes del país, conociendo y poniendo en marcha la fórmula para alcanzar el liderazgo". "Un valor para sumar a Aragón Noticias y a todos los programas informativos de la CARTV", añadían, que ahora queda en entredicho para esta licenciada en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca.

De hecho, una de las principales críticas a su gestión en el cargo de responsable de los informativos de la televisión y radio autonómicas era que tras esa dilatada trayectoria profesional también se escondía un "profundo desconocimiento sobre Aragón". De hecho esas más de dos décadas en la profesión habían transcurrido fuera de la comunidad autónoma y su llegada siempre se consideró como una designación política desde el Gobierrno de Aragón, ya que antes de ocupar el cargo había trabajado primero en Localia y Cadena Ser Salamanca, después pasó a Movistar y de allí a Telemadrid, donde trabajó cinco temporadas en los servicios informativos.

En los 10 años anteriores a su llegada a Zaragoza, estuvo trabajando en las diferentes ediciones de los informativos de Antena 3, donde desarrolló su labor en la sección de nacional, cubriendo la información de distintos partidos políticos, numerosos procesos electorales y participando en diferentes programas especiales. También trabajó en la sección de tribunales y presentó la edición matinal de esta cadena nacional.